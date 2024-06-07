«Белгородская область скорбит». Гладков — об ударе по Херсонской области

Posted Вчера, 20:45
Published Вчера, 20:45
Modified Вчера, 20:47
Updated Вчера, 20:47
«Очередная трагедия. Сегодня вечером ВСУ нанесли удар по Херсонской области. К большому горю, много погибших. Белгородская область скорбит вместе со всей страной. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, всем раненым желаем скорейшего выздоровления», — написал Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Как сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, ВСУ обстреляли село Садовое Голопристанского муниципального округа. На момент публикации известно о 22 погибших, 15 человек ранены. Из них пять — в тяжёлом состоянии.
Ранее Гладков выразил поддержку жителям ЛНР: там из-за удара ВСУ по многоэтажке также погибли мирные жители.