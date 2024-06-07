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Posted Вчера, 20:45

Published Вчера, 20:45

Modified Вчера, 20:47

Updated Вчера, 20:47

Гладков от лица Белгородской области поддержал Херсонскую область после обстрела

«Белгородская область скорбит». Гладков — об ударе по Херсонской области

7 июня 2024, 20:45
Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

Гладков от лица Белгородской области поддержал Херсонскую область после обстрела

В Херсонской области ВСУ атаковали село Садовое в Голопристанском округе. В результате удара по магазину погибли 22 человека: губернатор Вячеслав Гладков от лица Белгородской области выразил соболезнования.
Сюжет
ВСУ
«Очередная трагедия. Сегодня вечером ВСУ нанесли удар по Херсонской области. К большому горю, много погибших. Белгородская область скорбит вместе со всей страной. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, всем раненым желаем скорейшего выздоровления», — написал Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Как сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, ВСУ обстреляли село Садовое Голопристанского муниципального округа. На момент публикации известно о 22 погибших, 15 человек ранены. Из них пять — в тяжёлом состоянии.

Ранее Гладков выразил поддержку жителям ЛНР: там из-за удара ВСУ по многоэтажке также погибли мирные жители.

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