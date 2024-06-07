Белгородская область не вошла в топ регионов по инвестиционной привлекательности

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Белгородская область не попала в топ Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. К слову, в прошлом году Белгородская область занимала 11-е место рейтинга, в 2022 году регион находился на 7-м месте.
В текущем году в тройку лидеров рейтинга вошли Москва, Республика Татарстан и Нижегородская область.
Девятое место рейтинга разделили соседние Липецкая и Воронежская области.
Сообщается, что в рейтинге оценивают усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.