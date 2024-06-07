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Белгородская область не вошла в топ регионов по инвестиционной привлекательности

Белгородская область не вошла в топ регионов по инвестиционной привлекательности

7 июня 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney
«Агентство стратегических новостей» опубликовало Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Белгородская область в топ-15 не попала.

Белгородская область не попала в топ Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. К слову, в прошлом году Белгородская область занимала 11-е место рейтинга, в 2022 году регион находился на 7-м месте.

В текущем году в тройку лидеров рейтинга вошли Москва, Республика Татарстан и Нижегородская область.

Девятое место рейтинга разделили соседние Липецкая и Воронежская области.

Сообщается, что в рейтинге оценивают усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.

Белгородская область потеряла позиции в рейтинге инвестиционного климата
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#Алина Харина#Белгородская область#Экономика#Рейтинг#Инвестиции#Белгород
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