«Белгороднефтепродукт» обратилось в суд для снижения стоимости аренды участков

Истец просил назначить плату за годовую аренду на участок на Студенческой площадью 2361 кв. метров в размере 880 тысяч рублей, за участок площадью 4472 кв. метров на Заслонова — в размере 1,5 млн рублей и на Корочанской площадью 4254 кв. метров в размере 1 млн 430 тысяч рублей.