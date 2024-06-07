«Белгороднефтепродукт» обратилось в суд для снижения стоимости аренды участков

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Арбитражный суд Белгородской области вынес решение по спору АО «Белгороднефтепродукт» и Комитета имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода.
«Белгороднефтепродукт» потребовало через суд назначить арендную плату за пользование тремя участками: на улице Студенческой, улице К. Заслонова и улице Корочанской.
Истец просил назначить плату за годовую аренду на участок на Студенческой площадью 2361 кв. метров в размере 880 тысяч рублей, за участок площадью 4472 кв. метров на Заслонова — в размере 1,5 млн рублей и на Корочанской площадью 4254 кв. метров в размере 1 млн 430 тысяч рублей.
Для определения рыночной стоимости участков привлекали эксперта. Суд исковое заявление частично удовлетворил. «Белгороднефтепродукт» продолжит арендовать участок на Студенческой за 2 млн 614 тысяч рублей, на Корочанской — за 4 млн 709 тысяч рублей. В остальной части иска суд отказал.
Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
Напомним, что в 2023 году компания застраховала свои нефтебазы от терроризма и диверсий на 1,1 млрд рублей.
В этом же 2023 году «Белгороднефтепродукт» стал частью «дочки» «Роснефти» «РН-Черноземье».