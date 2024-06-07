bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

«Белгороднефтепродукт» обратилось в суд для снижения стоимости аренды участков

«Белгороднефтепродукт» обратилось в суд для снижения стоимости аренды участков

7 июня 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney
Арбитражный суд Белгородской области назначил стоимость годовой аренды участков по иску «Белгороднефтепродукта». Что ещё известно о решении суда — читайте в материале Бел.Ру.

Арбитражный суд Белгородской области вынес решение по спору АО «Белгороднефтепродукт» и Комитета имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода.

«Белгороднефтепродукт» потребовало через суд назначить арендную плату за пользование тремя участками: на улице Студенческой, улице К. Заслонова и улице Корочанской.

Истец просил назначить плату за годовую аренду на участок на Студенческой площадью 2361 кв. метров в размере 880 тысяч рублей, за участок площадью 4472 кв. метров на Заслонова — в размере 1,5 млн рублей и на Корочанской площадью 4254 кв. метров в размере 1 млн 430 тысяч рублей.

Для определения рыночной стоимости участков привлекали эксперта. Суд исковое заявление частично удовлетворил. «Белгороднефтепродукт» продолжит арендовать участок на Студенческой за 2 млн 614 тысяч рублей, на Корочанской — за 4 млн 709 тысяч рублей. В остальной части иска суд отказал.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Напомним, что в 2023 году компания застраховала свои нефтебазы от терроризма и диверсий на 1,1 млрд рублей.

В этом же 2023 году «Белгороднефтепродукт» стал частью «дочки» «Роснефти» «РН-Черноземье».

«Белгороднефтепродукт» станет частью «дочки» «Роснефти» в Курске
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгороднефтепродукт готов потратить 1,1 млрд на страхование рисков терроризмаВ Шебекинском районе открылся новый автозаправочный комплекс ОАО «Белгороднефтепродукт»«Белгороднефтепродукт» станет частью «дочки» «Роснефти» в Курске
#Алёна Мальцева#Белгородская область#Мэрия белгорода#Арбитражный суд#Новости Белгорода#Кадастровая стоимость#Комитет имущественных и земельных отношений#Белгород#Белгороднефтепродукт#Рыночная стоимость#Арендная плата#Спор#Белгородский бизнес
Подпишитесь
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал авто белгородцев: ранены муж и жена, их дочь погибла
Сегодня, 08:24
Заботился о людях или желал им опасности? Суд готов решить судьбу директора цемзавода
Сегодня, 10:22
Белгородцев по решению Путина могут отправить в санатории. Кто имеет право на отдых?
Сегодня, 06:44
В «Агро-Белогорье» прокомментировали жалобы сотрудников на работу под обстрелами
Сегодня, 08:13
Директор лагеря в Тамбове прокомментировала жалобы белгородских родителей
Сегодня, 13:04
Была граната? В белгородском МЧС прокомментировали рассылку с «находкой» в Белгороде
Сегодня, 13:03
"