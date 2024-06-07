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Белгородку лишили свободы за публикацию порнографии с участием бывшего парня

Белгородку лишили свободы за публикацию порнографии с участием бывшего парня

7 июня 2024, 14:48
Фото: 1MI
Женщина опубликовала фото и видео в публичном Telegram-канале, администратором которого являлась. Недавно суд вынес приговор, подробности сообщает областная прокуратура.

36-летняя жительница села Орехово Валуйского горокруга летом прошлого года опубликовала в открытом Telegram-канале фото и видео с участием своего бывшего парня. Кадры содержали материалы порнографического характера. Женщина была администратором этого канала.

В отношении ранее судимой белгородки возбуждено уголовное дело по статье за незаконное распространение порнографических материалов (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). Женщина признала вину.

Суд учёл неотбытую часть наказания по предыдущему приговору. В итоге жительнице региона назначили наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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