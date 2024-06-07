Белгородку лишили свободы за публикацию порнографии с участием бывшего парня

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
36-летняя жительница села Орехово Валуйского горокруга летом прошлого года опубликовала в открытом Telegram-канале фото и видео с участием своего бывшего парня. Кадры содержали материалы порнографического характера. Женщина была администратором этого канала.
В отношении ранее судимой белгородки возбуждено уголовное дело по статье за незаконное распространение порнографических материалов (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). Женщина признала вину.
Суд учёл неотбытую часть наказания по предыдущему приговору. В итоге жительнице региона назначили наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор ещё не вступил в законную силу.