За последние три года из-за белгородских подростков за рулём погибли пять человек

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
С начала 2024 года правоохранительные органы зафиксировали уже семь аварий на дорогах с участием несовершеннолетних водителей, которым не исполнилось 16 лет. В этих дорожных происшествиях погиб один человек, ещё шестеро получили ранения.
За весь прошлый год подобных аварий было всего девять, однако в результате них погибли уже три человека. Ранения получили шесть белгородцев.
В 2022 году погиб один человек погиб и шестеро пострадали. В 2021-м обошлось без погибших, ранены трое.
На родителей таких детей могут составить административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей. За управление автомобилем без водительских прав грозит штраф до 15 тысяч рублей, а за передачу управления автомобилем человеку без прав — около 30 тысяч рублей.