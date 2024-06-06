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Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Семь ДТП из-за юных белгородцев за рулём зарегистрировали с начала года

За последние три года из-за белгородских подростков за рулём погибли пять человек

6 июня 2024, 08:29
Фото: Изображение Midjourney

Семь ДТП из-за юных белгородцев за рулём зарегистрировали с начала года

С 2021 года по июнь 2024 года в Белгородской области насчитали более 25 аварий с участием несовершеннолетних водителей. Погибли пять человек, ещё 21 получили ранения. Подробности в управлении регионального МВД узнали журналисты Go31.
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ДТП

С начала 2024 года правоохранительные органы зафиксировали уже семь аварий на дорогах с участием несовершеннолетних водителей, которым не исполнилось 16 лет. В этих дорожных происшествиях погиб один человек, ещё шестеро получили ранения.

За весь прошлый год подобных аварий было всего девять, однако в результате них погибли уже три человека. Ранения получили шесть белгородцев.

В 2022 году погиб один человек погиб и шестеро пострадали. В 2021-м обошлось без погибших, ранены трое.

На родителей таких детей могут составить административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей. За управление автомобилем без водительских прав грозит штраф до 15 тысяч рублей, а за передачу управления автомобилем человеку без прав — около 30 тысяч рублей.

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#Александра Склярова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Пострадавшие#Водители#Несовершеннолетние#Погибшие#Новости Белгорода#Белгород
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