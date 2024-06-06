Вице-губернатор Югры проинспектировал больничный комплекс в Нижневартовске

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Вместе с вице-губернаторами в больнице побывали мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко и депутат думы Югры, представитель ОНФ Владимир Зиновьев, пишет muksun.fm.
Главврач НОКБ Алексей Сатинов показал гостям готовые операционные, палаты реабилитационного отделения и другие локации блока «А». Практически все работы в блоке закончены, сейчас специалисты сосредоточились на исполнительной документации.
Азат Ислаев заявил, что на завершение работ и устранение замечаний службы жилищно-строительного надзора и приведение документов к нормам потребуется полтора месяца. При этом документов около 200 томов. После этого начнётся процесс медицинского лицензирования.
Вице-губернатор Югры Ольга Литова, курирующая в правительстве жилстройнадзор, считает, что за последние 2 месяца динамика ввода больницы в эксплуатацию улучшилась. Владимир Зиновьев подтвердил строительную готовность объекта.
При этом он отметил, что у жителей было бы меньше вопросов, если бы процесс строительства был более открытым.
Ольга Литова также обратилась к окружным СМИ с просьбой корректно подавать информацию. Она подчеркнула, что речь идёт о передаче в эксплуатацию, а не о завершении строительства. Больница частично уже функционирует и принимает пациентов.
Ранее на совещании с главой государства министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также сообщил, что больница в Нижневартовске, сроки ввода которой неоднократно переносились, будет готова к передаче в эксплуатацию этим летом.