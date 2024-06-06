В Белгороде хотят увеличить плату за общежития, но студентов это не коснётся

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Во время сессии горсовета депутаты рассмотрят вопрос об увеличении размера платы за содержание жилых помещений в общежитиях, находящихся в оперативном управлении БГТУ им. В. Г. Шухова. Решение не распространяется на студентов вуза. Платить больше будут граждане, проживающие по договорам социального найма. Сейчас на обслуживании вуза находится шесть общежитий.
Как отметил председатель совета Вадим Радченко, действующие сейчас тарифы не покрывают затраты, необходимые для обслуживания общежитий. За год плата в среднем увеличивается на 8%.
Решение вступит в силу не ранее 1 августа 2024 года.