В Белгороде хотят увеличить плату за общежития, но студентов это не коснётся

Во время сессии горсовета депутаты рассмотрят вопрос об увеличении размера платы за содержание жилых помещений в общежитиях, находящихся в оперативном управлении БГТУ им. В. Г. Шухова. Решение не распространяется на студентов вуза. Платить больше будут граждане, проживающие по договорам социального найма. Сейчас на обслуживании вуза находится шесть общежитий.