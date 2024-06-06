Шесть городских округов в Белгородской области прекратили своё существование

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
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Updated Сегодня, 13:00
В мае 2024 года Белгородская областная дума подготовила проект закона, благодаря которому городские округа Белгородской области получат новый статус — муниципальные округа.
Изменения коснутся шести городских округов: Алексеевский, Валуйский, Грайворонский, Новооскольский, Шебекинский и Яковлевский.
Изменят и названия органов местного самоуправления муниципальных округов Белгородской области.
Всё дело в том, что в 2019 году Государственная дума РФ приняла законопроект о создании муниципальных округов и уточнила критерии для наделения муниципалитета статусом городского округа. Согласно проекту Госдумы, сменить статус городские округа, которые не подходят под требования, должны до 1 января 2025 года.
Городской округ останется городским округом, если две трети населения муниципалитета проживают в городах и в посёлках городского типа. Плотность населения в горокруге должна минимум в пять раз превышать среднюю плотность населения по России.
Таким образом, Губкинский и Старооскольский горокруга сохранят свой статус.