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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Стало известно, почему белгородские городские округа станут муниципальными

Шесть городских округов в Белгородской области прекратили своё существование

6 июня 2024, 12:56
Фото: 1MI

Стало известно, почему белгородские городские округа станут муниципальными

Почему депутаты меняют статус городских округов на муниципальные? Есть ли муниципалитеты в Белгородской области, которые не поменяют статут? Ответы — в материале Бел.Ру.

В мае 2024 года Белгородская областная дума подготовила проект закона, благодаря которому городские округа Белгородской области получат новый статус — муниципальные округа.

Изменения коснутся шести городских округов: Алексеевский, Валуйский, Грайворонский, Новооскольский, Шебекинский и Яковлевский.

Изменят и названия органов местного самоуправления муниципальных округов Белгородской области.

Всё дело в том, что в 2019 году Государственная дума РФ приняла законопроект о создании муниципальных округов и уточнила критерии для наделения муниципалитета статусом городского округа. Согласно проекту Госдумы, сменить статус городские округа, которые не подходят под требования, должны до 1 января 2025 года.

Городской округ останется городским округом, если две трети населения муниципалитета проживают в городах и в посёлках городского типа. Плотность населения в горокруге должна минимум в пять раз превышать среднюю плотность населения по России.

Таким образом, Губкинский и Старооскольский горокруга сохранят свой статус.

Белгородским депутатам понравилась идея поменять статус шести горокругов
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