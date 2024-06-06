Шесть городских округов в Белгородской области прекратили своё существование

Всё дело в том, что в 2019 году Государственная дума РФ приняла законопроект о создании муниципальных округов и уточнила критерии для наделения муниципалитета статусом городского округа. Согласно проекту Госдумы, сменить статус городские округа, которые не подходят под требования, должны до 1 января 2025 года.