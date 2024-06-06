«Кудыкина гора» и мороженое «Хохол»: стоит ли ехать в Липецкую область

А ещё обязательно нужно посетить зоопарк. Его территория не столь большая, как в Белгороде, но, тем не менее, животные находятся в более тесной близости к посетителям. А ещё около вольеров есть специальные автоматы с кормом. Цена символическая — 10 или 20 рублей (всё зависит от вида животного). Кормить животных можно непосредственно через ограждение. Но делать это следует аккуратно, придерживаясь техники безопасности.