«Кудыкина гора» и мороженое «Хохол»: стоит ли ехать в Липецкую область

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Редакция Бел.Ру продолжает серию материалов, в которых будут описаны плюсы и минусы отдыха в городах и посёлках России и за её пределами. Вся информация основана на личном опыте сотрудников редакции и может носить субъективный характер. На этот раз мы расскажем, стоит ли посещать Липецк.
Липецк — крупный металлургический центр и одновременно один из старейших в России водных курортов. Здешние источники известны уже более трёхсот лет. Липецк не самое популярное туристическое направление, но город хорош для туров выходного дня.
Дорога из Белгорода на машине займёт около пяти часов. Также из областного центра курсируют автобусы. Время в пути — 7 часов 30 минут. Стоимость билета в одну сторону — от 1200 рублей. Также отправиться можно на поезде, но с пересадкой в Воронеже. В этом случае время в пути составит чуть более 10 часов. Стоимость билета — от 1300 рублей.
Проблем с выбором жилья в Липецке нет. Можно остановиться как в квартире, так и снять номер в гостинице. К примеру, в двух километрах от центра города стоимость номера с удобствами за сутки на троих человек составляет около 3000 рублей. Разумеется, есть номера и намного дороже — в районе 20 тысяч рублей за сутки.
В целом Липецк достаточно ухоженный город. При этом его жители, по всей видимости, соблюдать чистоту не привыкли. К примеру, после пятничных посиделок на одной из аллей города на следующий день остаются горы мусора. Также удивили ряды деревьев, которые по каким-то причинам высадили посредине тротуаров.
Тем не менее, интерес вызывают небольшие ларьки с мороженым. Среди известных видов в ассортименте значатся такие как «Хохол» (мороженое в рожке с банановой начинкой или со вкусом жевательной резинки), «Бедный еврей» (мороженое в рожке шоколадное с черносливом или арахисом) и «Американец» (мороженое в рожке клубничное и ванильное с джемом).
Также в Липецке развита бурная торговля в пешеходных переходах. Там можно встретить практически всё: от обуви до домашних яиц и рассады.
Среди всех достопримечательностей в городе при путешествии с детьми стоит отправиться в Нижний парк. Здесь располагается и местный зоопарк, и санаторий, и аттракционы, и водоёмы, и Зелёный театр. Также при входе в парк есть колесо обозрения. Его высота составляет 37 метров. Среди интересных моментов — в кабине есть кондиционер, который хоть немного спасает в жару. Стоимость одного билета — 250 рублей.
А ещё обязательно нужно посетить зоопарк. Его территория не столь большая, как в Белгороде, но, тем не менее, животные находятся в более тесной близости к посетителям. А ещё около вольеров есть специальные автоматы с кормом. Цена символическая — 10 или 20 рублей (всё зависит от вида животного). Кормить животных можно непосредственно через ограждение. Но делать это следует аккуратно, придерживаясь техники безопасности.
Среди обитателей зоопарка: бурый медведь, дикобразы, лисицы, ягуар, тигр, лев, белки, аисты, павлины и пеликаны. А ещё там живут альпаки, бараны, ламы, зубры и олени.
Одной из самых посещаемых достопримечательностей Липецкой области является парк «Кудыкина гора». Он находится недалеко от села Каменка.
На территории есть сафари-парк, где можно посмотреть на верблюда, а ещё покататься и покормить лошадей. Также есть пруд с водоплавающими птицами и мини-ферма, где гуляют оранжевые овцы (покрашенные), живёт черепаха, ламы и другие животные. Корм для них продается на кассе (150 рублей за стакан).
Вход в парк бесплатный, а за аттракционы и другие развлечения нужно будет платить отдельно. Это можно сделать как за наличный расчёт, так и по карте. Так как территория парка большая, можно арендовать велосипеды (350 рублей за час) или электросамокат (700 рублей за час). Стоит отметить, что за транспорт нужно будет оставить либо денежный залог, либо документ (кроме паспорта).
Одно из самых популярных мест в парке — построенная по древнерусским чертежам крепость. Но на момент посещения она была закрыта. На сайте парка сказано, что сейчас в крепости создаётся сказочный мир народного промысла Липецкой земли — Романовской игрушки.
И, разумеется, изюминкой парка является Горыныч. Это гигантская фигура сказочного персонажа, которая рычит, извергая пламя, с пятницы по воскресенье, а так же в праздничные дни в 20:00.
Посмотреть на огнедышащего дракона собирается много людей, поэтому на обратном пути к парковке придётся слиться с толпой.
При парке есть гостевые дома и кемпинг, где можно остановиться. А ещё на территории находится кафе.
В целом по 10-бальной шкале путешествие в Липецкую область можно оценить на 8. Среди плюсов — близкое расположение к Белгороду, Кудыкина гора и зоопарк, а среди минусов — мусор на улицах.