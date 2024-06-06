bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 18:44

Published Сегодня, 18:44

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

Концессии в ТКО получат страховую поддержку: РЭО и ВСК заключили партнерство

Концессии в ТКО получат страховую поддержку: РЭО и ВСК заключили партнерство

6 июня 2024, 18:44
Фото: reo.ru
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали документ о сотрудничестве.

Комментируя новый документ, Денис Буцаев заявил, что механизм государственно-частного партнерства через концессионные соглашения успешно доказал свою эффективность и востребованность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Он подчеркнул, что регионы регулярно заключают концессионные соглашения для формирования новых объектов по обращению с ТКО, и сотрудничество со Страховым Домом ВСК позволит снизить риски, связанные с реализацией этих проектов. Об этом пишет gorod55.

Александр Тарновский, в свою очередь, заявил, что внедрение современных страховых практик в области переработки отходов может служить гарантией успешного строительства в рамках концессионных соглашений. Он добавил, что такие страховые практики окажут положительное воздействие на рынок страхования в целом благодаря разработке новых специализированных продуктов. Гендиректор Страхового Дома ВСК выразил уверенность в том, что сотрудничество с РЭО будет успешным и обеспечит значимый вклад в развитие экологических инициатив.

Основной целью соглашения между РЭО и Страховым Домом ВСК является стимулирование применения страховых инструментов при создании объектов по обращению с ТКО. Сфера действия соглашения включает страхование ответственности концессионеров за исполнение концессионных соглашений и развитие проектов в сфере страхования.

Важно отметить, что основная задача РЭО заключается в создании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. В рамках национального проекта «Экология» это важно для снижения объемов захоронения ТКО с последующим уменьшением экологической нагрузки на население. К 2030 году планируется обеспечить сортировку 100%-ного объема ТКО и сократить объем отходов, отправляемых на полигоны, в два раза. Достижение таких целей требует формирования экономики замкнутого цикла.

Подпишитесь
Два авто от Вивтюка: за что экс-замгубернатора Полежаев получил взятку более 18 млн?
Сегодня, 14:08
«Мой средний палец Белгороду». Как относятся к российскому городу на сайте Reddit
Сегодня, 13:36
Девушку ранило осколками при повторном обстреле под Белгородом
Сегодня, 19:03
У экс-замгубернатора Полежаева через суд изъяли нежилое помещение за 13 млн рублей
Сегодня, 12:46
Пострадавших при взрыве около администрации в Белгородской области стало больше
Сегодня, 13:54
Карту жителя Белгородской области сделают доступной для всех белгородцев
Сегодня, 12:08
"