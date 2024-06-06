Концессии в ТКО получат страховую поддержку: РЭО и ВСК заключили партнерство

Александр Тарновский, в свою очередь, заявил, что внедрение современных страховых практик в области переработки отходов может служить гарантией успешного строительства в рамках концессионных соглашений. Он добавил, что такие страховые практики окажут положительное воздействие на рынок страхования в целом благодаря разработке новых специализированных продуктов. Гендиректор Страхового Дома ВСК выразил уверенность в том, что сотрудничество с РЭО будет успешным и обеспечит значимый вклад в развитие экологических инициатив.