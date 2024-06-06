Концессии в ТКО получат страховую поддержку: РЭО и ВСК заключили партнерство

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Комментируя новый документ, Денис Буцаев заявил, что механизм государственно-частного партнерства через концессионные соглашения успешно доказал свою эффективность и востребованность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Он подчеркнул, что регионы регулярно заключают концессионные соглашения для формирования новых объектов по обращению с ТКО, и сотрудничество со Страховым Домом ВСК позволит снизить риски, связанные с реализацией этих проектов. Об этом пишет gorod55.
Александр Тарновский, в свою очередь, заявил, что внедрение современных страховых практик в области переработки отходов может служить гарантией успешного строительства в рамках концессионных соглашений. Он добавил, что такие страховые практики окажут положительное воздействие на рынок страхования в целом благодаря разработке новых специализированных продуктов. Гендиректор Страхового Дома ВСК выразил уверенность в том, что сотрудничество с РЭО будет успешным и обеспечит значимый вклад в развитие экологических инициатив.
Основной целью соглашения между РЭО и Страховым Домом ВСК является стимулирование применения страховых инструментов при создании объектов по обращению с ТКО. Сфера действия соглашения включает страхование ответственности концессионеров за исполнение концессионных соглашений и развитие проектов в сфере страхования.
Важно отметить, что основная задача РЭО заключается в создании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. В рамках национального проекта «Экология» это важно для снижения объемов захоронения ТКО с последующим уменьшением экологической нагрузки на население. К 2030 году планируется обеспечить сортировку 100%-ного объема ТКО и сократить объем отходов, отправляемых на полигоны, в два раза. Достижение таких целей требует формирования экономики замкнутого цикла.