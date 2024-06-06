bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Карту жителя Белгородской области сделают доступной для всех белгородцев

Карту жителя Белгородской области сделают доступной для всех белгородцев

6 июня 2024, 12:08
На Питерском экономическом форуме (ПМЭФ-2024) заключили соглашение о развитии проекта Карты жителя Белгородской области. Предполагается, что это позволит расширить число нефинансовых сервисов карты и сделать ее доступной для всех жителей региона.

Заместитель генерального директора платежной системы «Мир» Владимир Трояновский и первый заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский подписали соглашение о развитии проекта Карты жителя Белгородской области. С момента появления в феврале 2023 года она была рассчитана на поддержку льготных слоев населения. Теперь в инструмент внедрят ряд дополнительных функций, которые сделают карту доступной для всех жителей региона.

«Помимо расширения аудитории проекта, мы вместе с коллегами из региона планируем реализовать на карте и другие платформенные сервисы платежной системы „Мир“. Например, хорошие перспективы видим в части использования электронных сертификатов», — говорит Трояновский.

Ожидается, что этот механизм позволит людям быстрее и в упрощенном порядке получать необходимые региональные меры поддержки и оптимизирует контроль целевого использования бюджетных средств со стороны региональных органов власти.

Так, с Картой жителя с «активированным» на ней сервисом электронного сертификата белгородцы смогут приобретать товары от разных производителей на сумму, субсидируемую из бюджета.

На данный момент министерства цифрового развития Белгородской области совместно с платежной системой «Мир» разрабатывают план по реализации новых инициатив.

Подпишитесь
Два авто от Вивтюка: за что экс-замгубернатора Полежаев получил взятку более 18 млн?
Сегодня, 14:08
«Мой средний палец Белгороду». Как относятся к российскому городу на сайте Reddit
Сегодня, 13:36
Шесть городских округов в Белгородской области прекратили своё существование
Сегодня, 12:56
У экс-замгубернатора Полежаева через суд изъяли нежилое помещение за 13 млн рублей
Сегодня, 12:46
Пострадавших при взрыве около администрации в Белгородской области стало больше
Сегодня, 13:54
"