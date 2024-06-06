Карту жителя Белгородской области сделают доступной для всех белгородцев

Заместитель генерального директора платежной системы «Мир» Владимир Трояновский и первый заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский подписали соглашение о развитии проекта Карты жителя Белгородской области. С момента появления в феврале 2023 года она была рассчитана на поддержку льготных слоев населения. Теперь в инструмент внедрят ряд дополнительных функций, которые сделают карту доступной для всех жителей региона.