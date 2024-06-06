Карту жителя Белгородской области сделают доступной для всех белгородцев

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Заместитель генерального директора платежной системы «Мир» Владимир Трояновский и первый заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский подписали соглашение о развитии проекта Карты жителя Белгородской области. С момента появления в феврале 2023 года она была рассчитана на поддержку льготных слоев населения. Теперь в инструмент внедрят ряд дополнительных функций, которые сделают карту доступной для всех жителей региона.
«Помимо расширения аудитории проекта, мы вместе с коллегами из региона планируем реализовать на карте и другие платформенные сервисы платежной системы „Мир“. Например, хорошие перспективы видим в части использования электронных сертификатов», — говорит Трояновский.
Ожидается, что этот механизм позволит людям быстрее и в упрощенном порядке получать необходимые региональные меры поддержки и оптимизирует контроль целевого использования бюджетных средств со стороны региональных органов власти.
Так, с Картой жителя с «активированным» на ней сервисом электронного сертификата белгородцы смогут приобретать товары от разных производителей на сумму, субсидируемую из бюджета.
На данный момент министерства цифрового развития Белгородской области совместно с платежной системой «Мир» разрабатывают план по реализации новых инициатив.