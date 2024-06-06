Глава РЭО Буцаев: Для экономики замкнутого цикла необходимо 100 тыс. специалистов

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал о большой нехватке кадров практически во всех технологических отраслях. По оценкам Российского экологического оператора, только до 2030 года потребность в специалистах, которые непосредственно занимаются циркулярной экономикой, составит порядка 100 тысяч человек. Причем это специалисты, занятые в разных направлениях: юристы, финансисты, экономисты, а также люди, которые знают, что такое технологии.
В 2021 году РЭО для подготовки специалистов создал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла (консорциум «Экономика замкнутого цикла»), в который вошли около 40 российских учебных заведений, начиная от вузов и заканчивая техническими профучилищами, где осуществляется подготовка кадров по модульным программам РЭО.
Денис Буцаев рассказал о предстоящем сырьевом переделе в рамках построения экономики замкнутого цикла. На смену привычным видам сырья придет новое — вторсырье. По его словам, нужно экономически предусмотреть дополнительные элементы субсидирования стоимости вторичного сырья, чтобы она значительно не отличалась от цены на оригинальное сырье. Буцаев добавил, что таким источником финансирования может стать экологический сбор в рамках расширенной ответственности производителей.
Глава РЭО отметил, что при строительстве заводов в пределах 5 — 7 лет основные инвестиции, которые приходят из экосбора, уже будут совершены. Далее экологический сбор должен использоваться в качестве так называемого фонда, который пополняется на регулярной основе. Он должен компенсировать операционные издержки циркулярной экономики, чтобы держать вторичное сырье в ценовых параметрах, которые позволяют конкурировать с оригинальным сырьем.