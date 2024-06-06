Глава РЭО Буцаев: Для экономики замкнутого цикла необходимо 100 тыс. специалистов

Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал о большой нехватке кадров практически во всех технологических отраслях. По оценкам Российского экологического оператора, только до 2030 года потребность в специалистах, которые непосредственно занимаются циркулярной экономикой, составит порядка 100 тысяч человек. Причем это специалисты, занятые в разных направлениях: юристы, финансисты, экономисты, а также люди, которые знают, что такое технологии.