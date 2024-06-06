Экс-главу района в Черноземье подозревают в злоупотреблении полномочиями

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Бывшего главу Рыльского района Андрея Лисмана подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Лисман приобрёл нежилое помещение, но зарегистрировал его на другого человека. Позже это здание сдали в аренду администрации Рыльского района. Впоследствии администрация перечислила арендатору 1,2 млн рублей.
Фигуранту Рыльский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета покидать место жительства в установленное судом время, запрета на общение с определёнными лицами, отправку и получение почтово-телеграфных отправлений.