bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Суд

Экс-главу района в Черноземье подозревают в злоупотреблении полномочиями

6 июня 2024, 09:27
Фото: 1MI
Суд
Речь идёт о бывшем главе Рыльского района Андрее Лисмане. Суд уже избрал меру пресечения фигуранту, пишут «Курские известия».

Бывшего главу Рыльского района Андрея Лисмана подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Лисман приобрёл нежилое помещение, но зарегистрировал его на другого человека. Позже это здание сдали в аренду администрации Рыльского района. Впоследствии администрация перечислила арендатору 1,2 млн рублей.

Фигуранту Рыльский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета покидать место жительства в установленное судом время, запрета на общение с определёнными лицами, отправку и получение почтово-телеграфных отправлений.

В Белгороде выберут нового депутата на место Андросова, по делу которого идёт суд
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде выберут нового депутата на место Андросова, по делу которого идёт суд«Кормят хорошо, но интернета нет»: находящийся в СИЗО Лежнев выступил в суде по ВКСБелгородка согласилась стать «гендиректором компании» за 15 тысяч рублей в месяц
#Алина Харина#Общество#Происшествия#Курская область#Черноземье#Суды#Злоупотребление полномочиями
Подпишитесь
Чиновник в белгородском приграничье пострадал после атаки дрона-камикадзе
Сегодня, 09:36
Белгородские школьницы 13 и 14 лет забеременели в лагерях? Что говорят в прокуратуре
Сегодня, 07:33
«Это не 1 млрд рублей»: почему на дверях подвалов в Белгороде нет контроллеров?
Сегодня, 07:02
Дроном-камикадзе атаковали нефтебазу в Белгородской области: произошли взрыв и пожар
Сегодня, 04:14
Уроки целомудрия в школах: готовы ли педагоги и какие существуют риски?
Сегодня, 06:33
Империя Зотова наносит ответный удар: Ковалёва блокирует сделку внутри «Русагро»?
Сегодня, 09:29
"