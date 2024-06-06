Денис Буцаев и Дмитрий Патрушев побывали на КПО «Кингисепп» в Ленинградской области

Комплекс «Кингисепп» является одним из передовых предприятий, которое будет флагманом для региона и первым подобным комплексом на его территории. Он оснащен отечественным высокотехнологичным оборудованием и способен обрабатывать до 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов ежегодно. Из них будут получать 48 тысяч тонн вторичного сырья, а 96 тысяч тонн пищевых отходов превращать в компост. Проект обошелся в 4 миллиарда рублей. При этом РЭО выделил 3 миллиарда рублей в рамках федеральной поддержки, рассказал Буцаев. Об этом сообщает novostivolgograda.ru.