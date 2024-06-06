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Денис Буцаев и Дмитрий Патрушев побывали на КПО «Кингисепп» в Ленинградской области

Денис Буцаев и Дмитрий Патрушев побывали на КПО «Кингисепп» в Ленинградской области

6 июня 2024, 19:16
Фото: reo.ru
Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Патрушев, глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и член совета директоров АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» Алексей Пименов посетили 6 июня комплекс по переработке отходов «Кингисепп» в Ленобласти.

Комплекс «Кингисепп» является одним из передовых предприятий, которое будет флагманом для региона и первым подобным комплексом на его территории. Он оснащен отечественным высокотехнологичным оборудованием и способен обрабатывать до 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов ежегодно. Из них будут получать 48 тысяч тонн вторичного сырья, а 96 тысяч тонн пищевых отходов превращать в компост. Проект обошелся в 4 миллиарда рублей. При этом РЭО выделил 3 миллиарда рублей в рамках федеральной поддержки, рассказал Буцаев. Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Поддержка, предоставленная РЭО, осуществляется за счет средств, полученных от Россельхозбанка в результате выкупа облигаций РЭО в 2023 году. Купонный доход субсидируется на 90% от ключевой ставки Банка России. Льготная ставка по финансированию проекта составит около 6% годовых.

Комплекс «Кингисепп» будет обрабатывать все твердые коммунальные отходы, поступающие из Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Лужского, Волосовского, Кингисеппского, Сланцевского районов Ленобласти, а также из Соснового Бора.

Он расположен на промышленной зоне «Фосфорит». Проект реализуется оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе.

Такие объекты, как комплекс «Кингисепп», необходимы для построения экономики замкнутого цикла в РФ.

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