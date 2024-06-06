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Published Сегодня, 14:33

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ВСУ атаковали беспилотниками три белгородских села

Четыре дома и пять авто белгородцев повреждены при новых атаках ВСУ

6 июня 2024, 14:33
Фото: 1MI

ВСУ атаковали беспилотниками три белгородских села

Под ударом оказались Муром, Новая Таволжанка, Безымено. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

6 июня ВСУ атаковали беспилотниками ещё три населённых пункта в Белгородской области. Есть разрушения.

Один частный дом повреждён в шебекинском Муроме, в нём пробило кровлю. Ещё в двух домах выбило окна, посекло кровли и заборы — произошло это в Новой Таволжанке. Кроме того, в селе осколками задело автомобиль.

Четыре машины пострадали в результате сброса взрывных устройств в грайворонском Безымено. Одно авто сгорело полностью. Кроме того, в частном доме выбило окна.

Напомним, что в Грайвороне в результате падения и взрыва дрона-камикадзе пострадали два человека. Ещё одна женщина травмирована при атаке ВСУ на Краснояружский район.

Пострадавших при взрыве около администрации в Белгородской области стало больше
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Новая таволжанка#Муром#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Безымено#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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