Четыре дома и пять авто белгородцев повреждены при новых атаках ВСУ

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
6 июня ВСУ атаковали беспилотниками ещё три населённых пункта в Белгородской области. Есть разрушения.
Один частный дом повреждён в шебекинском Муроме, в нём пробило кровлю. Ещё в двух домах выбило окна, посекло кровли и заборы — произошло это в Новой Таволжанке. Кроме того, в селе осколками задело автомобиль.
Четыре машины пострадали в результате сброса взрывных устройств в грайворонском Безымено. Одно авто сгорело полностью. Кроме того, в частном доме выбило окна.
Напомним, что в Грайвороне в результате падения и взрыва дрона-камикадзе пострадали два человека. Ещё одна женщина травмирована при атаке ВСУ на Краснояружский район.