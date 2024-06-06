Бывший гендиректор белгородской ЕТК стал помощником федерального министра

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Александр Васильченко стал помощником министра транспорта РФ. О новой должности он сообщил на своей странице VK.
К слову, пост министра транспорта РФ занимает бывший губернатор Курской области Роман Старовойт.
Отметим, что до этого Васильченко работал первым заместителем министра транспорта Курской области. 30 мая стало известно, что он покинул свою должность. До перехода в Курскую область Александр Васильченко работал руководителем белгородской ЕТК.