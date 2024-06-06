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Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

Александр Васильченко

Бывший гендиректор белгородской ЕТК стал помощником федерального министра

6 июня 2024, 16:26
Фото: страница Александра Васильченко в соцсети
Александр Васильченко
Речь идёт об Александре Васильченко. Недавно он покинул должность в правительстве Курской области. На его странице в соцсети появилась информация о том, что он стал помощником министра транспорта РФ.

Александр Васильченко стал помощником министра транспорта РФ. О новой должности он сообщил на своей странице VK.

К слову, пост министра транспорта РФ занимает бывший губернатор Курской области Роман Старовойт.

Отметим, что до этого Васильченко работал первым заместителем министра транспорта Курской области. 30 мая стало известно, что он покинул свою должность. До перехода в Курскую область Александр Васильченко работал руководителем белгородской ЕТК.

Бывший руководитель белгородской ЕТК ушёл с работы в администрации Курской области
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Курская область#Назначение#Министр#ЕТК#Роман Старовойт#Александр Васильченко#Министерство транспорта
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