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Владимир Зотов стал владельцем московской компании «Русский металл»

Зотов стал единственным владельцем будущего совладельца «Агро-Белогорья»?

5 июня 2024, 09:10
Фото: Изображение Midjourney

Владимир Зотов стал владельцем московской компании «Русский металл»

Основной владелец «Агро-Белогорья» стал полным владельцем «Русского металла», которому пытался передать четвёртую часть агрохолдинга, но пока не сумел. Подробности — в материале Бел.Ру.
Сюжет
УК

Владимир Зотов приобрёл 100% долей в УК компании «Русский металл». Ранее белгородский предприниматель хотел передать «Русскому металлу» 25% «Агро-Белогорья», но «Русагро» заблокировало сделку через суд и само получило право на выкуп этой доли.

Во время спора между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» суд признал эту сделку инвестиционно непривлекательной, а также отметил, что АО, которое должно было получить 25% ГК «Агро-Белогорье», не осуществляет хозяйственной деятельности. Зотов подал апелляцию на решение арбитража.

В ноябре 2023 года Зотов заключил договор с Сергеем Летуновым и приобрёл 50% акций АО «Русский металл». С 3 июня АО полностью принадлежит Зотову. Новый генеральный директор компании — Евгений Денисенко.

АО «Русский металл» зарегистрировано в Москве в ноябре 2022 года. Основная отрасль — деятельность холдинговых компаний. Численность персонала на конец 2023 года, по данным СПАРК-Интерфакс, — два человека.

Споры компаний продолжаются: что стало с долями Зотова и Ковалёвой в «Агро-Белогорье»
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Агро-Белогорье#Русагро#Белгород#УК#Белгородский бизнес#Русский металл
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