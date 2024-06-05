Зотов стал единственным владельцем будущего совладельца «Агро-Белогорья»?

Во время спора между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» суд признал эту сделку инвестиционно непривлекательной, а также отметил, что АО, которое должно было получить 25% ГК «Агро-Белогорье», не осуществляет хозяйственной деятельности. Зотов подал апелляцию на решение арбитража.