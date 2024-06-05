Зотов стал единственным владельцем будущего совладельца «Агро-Белогорья»?

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Владимир Зотов приобрёл 100% долей в УК компании «Русский металл». Ранее белгородский предприниматель хотел передать «Русскому металлу» 25% «Агро-Белогорья», но «Русагро» заблокировало сделку через суд и само получило право на выкуп этой доли.
Во время спора между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» суд признал эту сделку инвестиционно непривлекательной, а также отметил, что АО, которое должно было получить 25% ГК «Агро-Белогорье», не осуществляет хозяйственной деятельности. Зотов подал апелляцию на решение арбитража.
В ноябре 2023 года Зотов заключил договор с Сергеем Летуновым и приобрёл 50% акций АО «Русский металл». С 3 июня АО полностью принадлежит Зотову. Новый генеральный директор компании — Евгений Денисенко.
АО «Русский металл» зарегистрировано в Москве в ноябре 2022 года. Основная отрасль — деятельность холдинговых компаний. Численность персонала на конец 2023 года, по данным СПАРК-Интерфакс, — два человека.