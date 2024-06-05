За сутки сразу восемь белгородцев пострадали при атаках ВСУ

4 июня ВСУ атаковали Белгородская область с помощью беспилотников, дронов и различных снарядов. В результате пострадали восемь мирных жителей. В настоящее время белгородские врачи оказывают им всю необходимую помощь, однако при необходимости их могут отправить на лечение в Москву.