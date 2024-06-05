За сутки сразу восемь белгородцев пострадали при атаках ВСУ

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
4 июня ВСУ атаковали Белгородская область с помощью беспилотников, дронов и различных снарядов. В результате пострадали восемь мирных жителей. В настоящее время белгородские врачи оказывают им всю необходимую помощь, однако при необходимости их могут отправить на лечение в Москву.
Также глава региона отметил, что после удара по одному из инфраструктурных объектов без электричества остались 3,5 тысячи домов в Белгородском районе. Аварийные бригады уже работают над решением проблемы.
Напомним, что в селе Байцуры Борисовского района пострадал водитель автобуса, его доставили в горбольницу № 2 Белгорода. В Шебекино ещё один мужчина самостоятельно обратился за помощью в медучреждение, после чего его отправили на амбулаторное лечение.
В Головчино Грайворонского округа ранения получили мирная жительница и замглавы администрации горокруга Роман Твердун, а в Шебекино при повторной атаке пострадали три женщины. Их доставили в областную клиническую больницу.
Без света накануне было 14 населённых пунктов: Болдырёвка, Головино, Салтыково, Варваровка, Малиновка, Октябрьский, Отрадное, Бехлевка, Толоконное, Петровка, Нехотеевка, Соловьёвка, Новая Деревня и часть Политотдельского.