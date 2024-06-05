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Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

Следы в небе после взрывов в Белгороде

Взрывы прогремели в Белгороде во время вечерней ракетной опасности

5 июня 2024, 17:34
Фото: bel.ru
Следы в небе после взрывов в Белгороде

В Белгороде объявили ракетную опасность

Громко в городе было около 20:20. Ракетную опасность объявляли в Белгороде и Белгородском районе. На фотографиях очевидцев видны следы в небе после работы ПВО.

Вечер 5 июня в Белгороде выдался громким. В городе прогремело несколько взрывов. На фотографиях очевидцев видно, что в небе остались следы, характерные для работы ПВО.

В столице региона и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. На момент публикации материала отбоя не было [в итоге отбой был в 20:44 — прим. ред.].

Из чего именно атаковали Белгород в этот раз, пока неизвестно. Официальной информации о возможных последствиях на земле тоже не было.

Напомним, что ранее ВСУ атаковали приграничные Грайворонский и Шебекинский горокруга. Есть разрушения.

Следы в небе после взрывов Следы в небе после взрывов
Следы в небе после взрывов Следы в небе после взрывов
Следы в небе после взрывовСледы в небе после взрывов
Следы в небе после взрывов
Фото: Go31
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