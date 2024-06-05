Взрывы прогремели в Белгороде во время вечерней ракетной опасности

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Вечер 5 июня в Белгороде выдался громким. В городе прогремело несколько взрывов. На фотографиях очевидцев видно, что в небе остались следы, характерные для работы ПВО.
В столице региона и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. На момент публикации материала отбоя не было [в итоге отбой был в 20:44 — прим. ред.].
Из чего именно атаковали Белгород в этот раз, пока неизвестно. Официальной информации о возможных последствиях на земле тоже не было.
Напомним, что ранее ВСУ атаковали приграничные Грайворонский и Шебекинский горокруга. Есть разрушения.