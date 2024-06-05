bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Автобус

Восемь автобусов в Белгороде будут двое суток ездить по другому маршруту

5 июня 2024, 14:51
Фото: 1MI
Автобус

Из-за ремонта Центрального парка в Белгороде изменится движение автобусов

Изменения в движении восьми автобусов связано с благоустройством Центрального парка. Ограничения будут действовать с 7 по 9 июня. Подробности сообщили в пресс-службе Единой транспортной компании (ЕТК).

С 7 по 9 июня на участке дороги в районе дома № 31 по улице Попова в Белгороде произойдут изменения в работе общественного транспорта. Корректировки связаны с работами по обустройству ливневой канализации в Центральном парке имени Ленина.

Изменения коснутся следующих маршрутов: № 12, 26, 27, 32, 33, 42, 43 и 120. Ограничения в движении автобусов будут действовать с 20:00 7 июня до 20:00 9 июня.

В пресс-службе ЕТК объяснили, как эти дни будут курсировать указанные выше автобусы. Подробнее с изменениями можно ознакомиться на картинке ниже.

Изменённый маршрут автобусовИзменённый маршрут автобусов
Изменённый маршрут автобусов
Фото: Единая транспортная компания
На одной из дорог в центре Белгорода уменьшится количество полос
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области остановили движение одного из пригородных поездовНа Крейде в Белгороде ночью загорелся автомобиль во время движенияВ центре Белгорода на два дня изменится движение автобусов
#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Изменения маршрутов
Подпишитесь
Квартира белгородцев полностью сгорела в результате атаки FPV-дрона
Сегодня, 13:37
На Украине подтвердили, что использовали РСЗО HIMARS для ударов по Белгороду
Сегодня, 10:08
Экономика, алтын и общение с мёртвыми: о чём рассказывал Савченко, пока был сенатором
Сегодня, 13:56
«Кормят хорошо, но интернета нет»: находящийся в СИЗО Лежнев выступил в суде по ВКС
Сегодня, 14:25
Двоим белгородцам из скандально известной банды подростков грозит до семи лет тюрьмы
Сегодня, 09:05
Мужчина, устроивший взрыв в казарме в Белгородской области, получил 23 года колонии
Сегодня, 11:28
"