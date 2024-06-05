Восемь автобусов в Белгороде будут двое суток ездить по другому маршруту

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
С 7 по 9 июня на участке дороги в районе дома № 31 по улице Попова в Белгороде произойдут изменения в работе общественного транспорта. Корректировки связаны с работами по обустройству ливневой канализации в Центральном парке имени Ленина.
Изменения коснутся следующих маршрутов: № 12, 26, 27, 32, 33, 42, 43 и 120. Ограничения в движении автобусов будут действовать с 20:00 7 июня до 20:00 9 июня.
В пресс-службе ЕТК объяснили, как эти дни будут курсировать указанные выше автобусы. Подробнее с изменениями можно ознакомиться на картинке ниже.