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Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

На 315% выросло число белгородцев, которые обанкротились в досудебном порядке

В четыре раза больше: белгородцы массово отправились банкротиться

5 июня 2024, 11:09
Фото: 1MI

На 315% выросло число белгородцев, которые обанкротились в досудебном порядке

Белгородцы стали чаще проходить процедуру банкротства в досудебном порядке. За первый квартал 2024 года 187 человек подали заявление на признание банкротом через МФЦ.

За первый квартал 2024 досудебную процедуру банкротства прошли на 315,6% процентов белгородцев больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает «Федресурс».

В первом квартале 2023 года 45 физических лиц из Белгорода прошли процедуру банкротства через МФЦ (в досудебном порядке). За первый квартал 2024 года — 187.

В соседних регионах ситуации разные. В Курской области рост по соотношению к прошлому году ниже — 242,4%, а в Воронежской — наоборот и составляет 575,6%. При этом в некоторых регионах России цифры в десятки раз выше: Саратовская область — 3366,7%, Кемеровская область — 1589,5%.

При этом количество физлиц и индивидуальных предпринимателей, которые становятся банкротами через суд, уменьшилось на 2,2%. За первый квартал 2023 года обанкротились 1115 физлиц, а за первый квартал 2024 года — 1090.

Также рост наблюдается и в статистике юридических лиц. В первом квартале текущего года банкротами признали 12 предприятий, а за аналогичный период прошлого года — 8.

Больше половины подающих заявления на банкротство в досудебном порядке — это пенсионеры.

За 2023 год банкротами суд признал 346,5 тысячи физических лиц по всей России.

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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Белгородцы#Пенсионеры#Банкротство#Индивидуальные предприниматели#Физические лица#Новости Белгорода#МФЦ#Юридические лица#Белгород
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