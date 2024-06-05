В четыре раза больше: белгородцы массово отправились банкротиться

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
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За первый квартал 2024 досудебную процедуру банкротства прошли на 315,6% процентов белгородцев больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает «Федресурс».
В первом квартале 2023 года 45 физических лиц из Белгорода прошли процедуру банкротства через МФЦ (в досудебном порядке). За первый квартал 2024 года — 187.
В соседних регионах ситуации разные. В Курской области рост по соотношению к прошлому году ниже — 242,4%, а в Воронежской — наоборот и составляет 575,6%. При этом в некоторых регионах России цифры в десятки раз выше: Саратовская область — 3366,7%, Кемеровская область — 1589,5%.
При этом количество физлиц и индивидуальных предпринимателей, которые становятся банкротами через суд, уменьшилось на 2,2%. За первый квартал 2023 года обанкротились 1115 физлиц, а за первый квартал 2024 года — 1090.
Также рост наблюдается и в статистике юридических лиц. В первом квартале текущего года банкротами признали 12 предприятий, а за аналогичный период прошлого года — 8.
Больше половины подающих заявления на банкротство в досудебном порядке — это пенсионеры.
За 2023 год банкротами суд признал 346,5 тысячи физических лиц по всей России.