В четыре раза больше: белгородцы массово отправились банкротиться

В соседних регионах ситуации разные. В Курской области рост по соотношению к прошлому году ниже — 242,4%, а в Воронежской — наоборот и составляет 575,6%. При этом в некоторых регионах России цифры в десятки раз выше: Саратовская область — 3366,7%, Кемеровская область — 1589,5%.