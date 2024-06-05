В Белгородской области 100 баллов на ЕГЭ набрали 25 школьников

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Стали известны первые результаты ЕГЭ. Высший балл набрали 25 человек. По 100 баллов выпускники получили по химии, литературе и географии.
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, в этом году результаты уже немного лучше, чем в прошлом. В 2023 году 100 баллов набрал 21 человек.
Глава региона также напомнил, что в этом году у юных белгородцев есть возможность сдать ЕГЭ или получить аттестат по текущей успеваемости.
«Несмотря на это, большая часть из них сдают выпускные экзамены, сдают ЕГЭ, ОГЭ. И, как вы видите, очень успешно. Они, на самом деле, большие молодцы», — добавил губернатор.