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Updated Сегодня, 06:48

В Белгородской области 100 баллов на ЕГЭ набрали 25 школьников

В Белгородской области 100 баллов на ЕГЭ набрали 25 школьников

5 июня 2024, 06:46
Фото: 1MI
Стали известны результаты экзаменов по химии, литературе и географии. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Дети

Стали известны первые результаты ЕГЭ. Высший балл набрали 25 человек. По 100 баллов выпускники получили по химии, литературе и географии.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, в этом году результаты уже немного лучше, чем в прошлом. В 2023 году 100 баллов набрал 21 человек.

Глава региона также напомнил, что в этом году у юных белгородцев есть возможность сдать ЕГЭ или получить аттестат по текущей успеваемости.

«Несмотря на это, большая часть из них сдают выпускные экзамены, сдают ЕГЭ, ОГЭ. И, как вы видите, очень успешно. Они, на самом деле, большие молодцы», — добавил губернатор.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Дети#Экзамен#ЕГЭ#Новости Белгорода#Результаты#Белгород#Вячеслав Гладков
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