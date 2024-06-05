bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Дороги в белгородском приграничье повреждают обстрелы ВСУ

Устранили 74 м² разрушений: насколько от обстрелов пострадали белгородские дороги

5 июня 2024, 12:57
Фото: 1MI

Дороги в белгородском приграничье повреждают обстрелы ВСУ

При этом в правительстве отметили, что с начала года устранили около 74 м² разрушений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог. Подробности в материале Бел.Ру.
Сюжет
Дороги

Из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области повреждения получают не только жилые дома и коммерческие объекты, но и дорожное полотно. В своё время на ремонт дорог регион выделял значительные средства.

Журналисты Бел.Ру попытались выяснить у областного правительства, сколько километров дорожного полотна пострадало в Белгородской области в результате обстрелов ВСУ с начала 2024 года. На этот вопрос ответа не поступило.

При этом власти отметили, что с начала 2024 года на территории Белгородского, Борисовского районов, Грайворонского и Шебекинского округов устранили около 74 м² разрушений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог.

Также мы спрашивали, кто выступил подрядчиками при ремонте дорог и сколько средств на это потребовалось. Конкретных фирм власти не назвали, но уточнили, что восстановительные работы производили подрядные организации, которые обслуживают автомобильные дороги за счёт ранее заключённых государственных контрактов по содержанию автомобильных дорог в данных муниципалитетах.

А ещё в правительстве отметили, что в связи с оперативной обстановкой в регионе работа по устранению дефектов дорожного полотна автомобильных дорог проводится постоянно.

На одной из дорог в центре Белгорода уменьшится количество полос
Узнать подробнее
Читайте также:
Дороги в Белгороде проанализируют за 4 млн рублейНа белгородских дорогах появилось больше 20 знаков об угрозе атак беспилотниковВСУ обстреляли Шебекино: повреждены квартира, авто, дорога
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Правительство#Ремонт#Асфальтобетонное покрытие#Дороги#Эксклюзив#Подрядчики#Белгород#ВСУ#Разрушения#Обстрелы
Подпишитесь
Квартира белгородцев полностью сгорела в результате атаки FPV-дрона
Сегодня, 13:37
На Украине подтвердили, что использовали РСЗО HIMARS для ударов по Белгороду
Сегодня, 10:08
Экономика, алтын и общение с мёртвыми: о чём рассказывал Савченко, пока был сенатором
Сегодня, 13:56
«Кормят хорошо, но интернета нет»: находящийся в СИЗО Лежнев выступил в суде по ВКС
Сегодня, 14:25
Двоим белгородцам из скандально известной банды подростков грозит до семи лет тюрьмы
Сегодня, 09:05
Мужчина, устроивший взрыв в казарме в Белгородской области, получил 23 года колонии
Сегодня, 11:28
"