Устранили 74 м² разрушений: насколько от обстрелов пострадали белгородские дороги

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области повреждения получают не только жилые дома и коммерческие объекты, но и дорожное полотно. В своё время на ремонт дорог регион выделял значительные средства.
Журналисты Бел.Ру попытались выяснить у областного правительства, сколько километров дорожного полотна пострадало в Белгородской области в результате обстрелов ВСУ с начала 2024 года. На этот вопрос ответа не поступило.
При этом власти отметили, что с начала 2024 года на территории Белгородского, Борисовского районов, Грайворонского и Шебекинского округов устранили около 74 м² разрушений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог.
Также мы спрашивали, кто выступил подрядчиками при ремонте дорог и сколько средств на это потребовалось. Конкретных фирм власти не назвали, но уточнили, что восстановительные работы производили подрядные организации, которые обслуживают автомобильные дороги за счёт ранее заключённых государственных контрактов по содержанию автомобильных дорог в данных муниципалитетах.
А ещё в правительстве отметили, что в связи с оперативной обстановкой в регионе работа по устранению дефектов дорожного полотна автомобильных дорог проводится постоянно.