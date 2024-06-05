Устранили 74 м² разрушений: насколько от обстрелов пострадали белгородские дороги

Также мы спрашивали, кто выступил подрядчиками при ремонте дорог и сколько средств на это потребовалось. Конкретных фирм власти не назвали, но уточнили, что восстановительные работы производили подрядные организации, которые обслуживают автомобильные дороги за счёт ранее заключённых государственных контрактов по содержанию автомобильных дорог в данных муниципалитетах.