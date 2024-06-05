bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Городские луга

Сухая трава вместо цветов: на месте городских лугов сложилась плачевная ситуация

5 июня 2024, 10:34
Фото: «Белгород № 1»
Городские луга

Белгородцы пожаловались на состояние лугов в центре города

Речь идёт об аллее между остановкой «Родина» и БелГУ. Кадры нынешнего состояния проекта «Городские луга» публикует Telegram-канал «Белгород № 1».

Белгородцы обратили внимание на неухоженное состояние аллеи возле остановки «Родина». Эту территорию благоустроили в 2021 году. Проект назывался «Городские луга».

Сейчас на аллее вместо цветов и растений осталась одна сухая трава.

Напомним, что территорию от остановки «Родина» до улицы Щорса благоустраивали за 35 млн рублей. В ноябре 2021 года проект «Городские луга» получил высшую награду национальной премии по ландшафтной архитектуре в номинации «Лучшее комплексное оформление городской территории».

Спустя год, в 2022 году, белгородцы начали жаловаться, что луга находятся в неухоженном состоянии — на участке прочно обосновались сорняки.

Городские луга Городские луга
Городские луга Городские луга
Городские луга Городские луга
Городские лугаГородские луга
Городские луга
Фото: Белгород №1
Городские луга в Белгороде
Видео: «Белгород № 1»
«Городские луга» в Белгороде взяли золото национальной ландшафтной премии
Узнать подробнее
Читайте также:
Городские луга в центре Белгорода начали приводить в порядок«Городские луга» в Белгороде взяли золото национальной ландшафтной премииБелгородцы жалуются на неухоженные луга в центре города
#Алина Харина#Город#Видео#Сухая трава#Новости Белгорода#Белгород#Городские луга
Подпишитесь
Мужчина, устроивший взрыв в казарме в Белгородской области, получил 23 года колонии
Сегодня, 11:28
На Украине подтвердили, что использовали РСЗО HIMARS для ударов по Белгороду
Сегодня, 10:08
Евгений Савченко не пришёл на заседание о досрочном сложении его полномочий
Сегодня, 07:33
«Русагро» «переехало» в Белгород: что известно на сегодня?
Сегодня, 10:12
Двоим белгородцам из скандально известной банды подростков грозит до семи лет тюрьмы
Сегодня, 09:05
Белгородэнерго предупреждает!
Сегодня, 09:53
"