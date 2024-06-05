Сухая трава вместо цветов: на месте городских лугов сложилась плачевная ситуация

Напомним, что территорию от остановки «Родина» до улицы Щорса благоустраивали за 35 млн рублей. В ноябре 2021 года проект «Городские луга» получил высшую награду национальной премии по ландшафтной архитектуре в номинации «Лучшее комплексное оформление городской территории».