Сухая трава вместо цветов: на месте городских лугов сложилась плачевная ситуация

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Белгородцы обратили внимание на неухоженное состояние аллеи возле остановки «Родина». Эту территорию благоустроили в 2021 году. Проект назывался «Городские луга».
Сейчас на аллее вместо цветов и растений осталась одна сухая трава.
Напомним, что территорию от остановки «Родина» до улицы Щорса благоустраивали за 35 млн рублей. В ноябре 2021 года проект «Городские луга» получил высшую награду национальной премии по ландшафтной архитектуре в номинации «Лучшее комплексное оформление городской территории».
Спустя год, в 2022 году, белгородцы начали жаловаться, что луга находятся в неухоженном состоянии — на участке прочно обосновались сорняки.