РЭО обеспечит финансирование двух объектов обработки ТКО в Дагестане

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Как сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, 3 июня 2024 года Банк России зарегистрировал два выпуска облигаций, накануне наблюдательный совет РЭО одобрил финансирование двух объектов размещения в Дагестане в объеме 1,845 млрд рублей. Все средства, которые будут привлечены от выпуска облигаций РЭО, направят на создание этих объектов инвестору, пишет newstracker.ru.
Банк России зарегистрировал выпуски неконвертируемых процентных облигаций бездокументарного типа серий 10-КИ и 11-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями, которые предназначены для квалифицированных инвесторов. С целью финансирования проекта РЭО будут дополнительно размещены облигационные целевые выпуски на сумму 1,845 млрд рублей.
«РЭО использует меру поддержки, утвержденную Правительством РФ, — предоставление льготных займов за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО. Благодаря субсидированию части купонного дохода облигаций удается замедлить рост тарифов», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.
Объекты размещения будут включены в структуру современных комплексов по обращению с отходами — КПО. В них будет проводиться утилизация и обработка полезных фракций, захоронение хвостов, непригодных для переработки. Объекты будут создаваться с учетом заключенных концессионных соглашений. КПО в Дагестане строятся на территориях Хасавюртовского и Дербентского районов.