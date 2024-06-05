РЭО обеспечит финансирование двух объектов обработки ТКО в Дагестане

Объекты размещения будут включены в структуру современных комплексов по обращению с отходами — КПО. В них будет проводиться утилизация и обработка полезных фракций, захоронение хвостов, непригодных для переработки. Объекты будут создаваться с учетом заключенных концессионных соглашений. КПО в Дагестане строятся на территориях Хасавюртовского и Дербентского районов.