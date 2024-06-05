Получат ли белгородские ветераны в 2024 году единовременные выплаты?

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
На предстоящей сессии депутаты рассмотрят предложение о предоставлении мер социальной поддержки ветеранам боевых действий в виде единовременной выплаты. Планируется, что выплаты в 10 тысяч рублей ветеранам продлят и на 2024 год.
Тех, кто в 2023 году подавал документы на такую выплату, избавят от необходимости приносить их повторно. Деньги переведут автоматически.
Всего на эти цели выделено 40 млн рублей из городского бюджета.
В настоящее время данное предложение находится на стадии рассмотрения.