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Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

Ветераны боевых действий могут получить единовременные выплаты и в 2024 году

Получат ли белгородские ветераны в 2024 году единовременные выплаты?

5 июня 2024, 15:50
Фото: 1MI

Ветераны боевых действий могут получить единовременные выплаты и в 2024 году

На ближайшем заседании Белгородский городской совет обсудит семь вопросов, включая единовременную выплату ветеранам боевых действий. Подробности сообщил председатель совета Вадим Радченко в своём Telegram-канале.

На предстоящей сессии депутаты рассмотрят предложение о предоставлении мер социальной поддержки ветеранам боевых действий в виде единовременной выплаты. Планируется, что выплаты в 10 тысяч рублей ветеранам продлят и на 2024 год.

Тех, кто в 2023 году подавал документы на такую выплату, избавят от необходимости приносить их повторно. Деньги переведут автоматически.

Всего на эти цели выделено 40 млн рублей из городского бюджета.

В настоящее время данное предложение находится на стадии рассмотрения.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Денежные выплаты#Новости Белгорода#Ветераны#Выплаты#Белгород
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