Почти 28,5 тыс. представителей МСП повысили свой статус — Исаевич

В течение прошлого года почти 28,5 тысячи малых и средних предприятий перешли в более высокую категорию бизнеса. Из них около 26 тысяч выросли из микробизнеса до малого, около 900 микропредприятий перешли в средний бизнес, а 876 компаний вышли за критерии МСП.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал об этом в рамках ПМЭФ-2024. По словам руководителя, при анализе данных реестров ФНС и субъектов МСП за период с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года была отмечена положительная динамика переходов МСП-предприятий в более высокие категории по сравнению с аналогичными данными годом ранее, пишет ТАСС. «В целом этот период был лучше предыдущего на 2,6%», — резюмировал Исаевич. В целом лидерами по динамике перехода МСБ в более высокие категории являются Республика Мордовия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва и др. Основные направления деятельности таких предприятий касаются строительства, ресторанного бизнеса, доставки продуктов и неспециализированной оптовой торговли. Лидирующие позиции по отношению количества переходов к общему числу зарегистрированных МСП занимают Москва, Магаданская область и Санкт-Петербург. Далее следуют Чукотский автономный округ, Приморский край, Ульяновская область, Воронежская и Новосибирская области. Наибольший прирост переходов предприятий из микро- в средний бизнес среди регионов наблюдается в Чеченской Республике (рост на 500%), Республике Карелии и Ивановской области (по 200%). Лидерами по приросту также стали Сахалинская область (+200%) и Пермский край (рост на 175%). В топ-10 вошли Тульская область (рост на 167%), Пензенская, Амурская, Вологодская и Орловская области (прирост по 150%). Рейтинг регионов по темпам роста количества переходов бизнеса из формата «микропредприятие» в статус «малое предприятие» возглавляет Чукотский автономный округ, где этот показатель вырос на 350%. По годовому приросту числа переходов из категории малого бизнеса в средний бизнес среди всех субъектов РФ лидирует Чувашская Республика (+400%). Далее следуют Хабаровский край (рост на 325%), Тамбовская и Ульяновская области, а также Калининградская область.