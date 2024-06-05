Почему туристы стали чаще выбирать для отдыха Дагестан и Чечню? Плюсы и минусы

За последние четыре года турпоток в Дагестан увеличился в 2,5 раза — до 1,75 млн человек. Россияне продолжают ехать туда несмотря на дефицит мест в гостиницах. В Чечню отдыхающие тоже едут, но там уже нет такого же ажиотажа — в прошлом году республику посетило около 300 тысяч туристов. Эксперты связывают увеличившийся турпоток в Чечню с повышенным интересом к Дагестану.