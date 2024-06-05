Почему туристы стали чаще выбирать для отдыха Дагестан и Чечню? Плюсы и минусы

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
За последние четыре года турпоток в Дагестан увеличился в 2,5 раза — до 1,75 млн человек. Россияне продолжают ехать туда несмотря на дефицит мест в гостиницах. В Чечню отдыхающие тоже едут, но там уже нет такого же ажиотажа — в прошлом году республику посетило около 300 тысяч туристов. Эксперты связывают увеличившийся турпоток в Чечню с повышенным интересом к Дагестану.
Профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина считает, что Дагестан привлекает туристов по четырём причинам:
Чечня же, несмотря на рост количества туристов, всё же отпугивает некоторых россиян от отдыха там. Эксперты уверены, что причины — в строгом дресс-коде, трудностях с покупкой алкоголя и мнимым отсутствием безопасности. Кроме того, в Чечне сохранилось гораздо меньше исторических достопримечательностей, которые ещё не успели превратить в музеи.
В республике довольно сложно купить алкоголь, легально это можно сделать в очень незначительном количестве мест, а магазин практически только один и работает лишь утром. Но именно в этом и прелесть для непьющих туристов, которые могут быть спокойными на этот счёт.
Александр Цыганов, сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ
В то же время специалист рекомендует россиянам узнать Чечню получше: «На сегодня это безопасность и порядок, наличие существенно более качественных гостиниц и отелей в самом Грозном, его архитектурные особенности и история, прекрасные горы, водопады, горные речки и источники». Каждый турист, по его мнению, должен попробовать местное блюдо жижиг-галнаш из курицы, баранины и говядины на косточке с клёцками из пшеничной или кукурузной муки.
Другой эксперт рассказала, с чего можно начать знакомство с Чечнёй.
Начать знакомство с регионом стоит с современного города Грозный. Мечети являются главным украшением, выполнены из мрамора, расписаны традиционными чеченскими орнаментами с золотым напылением. Многочисленные цветочные парки, необычная смотровая площадка, музеи и театры, на осмотр стоит заложить пару дней точно. В нескольких десятках километров от столицы рекомендуем посетить — Ушкалойские башни, замок Пхакоч с интересной историей, Аргунское ущелье с живописными горными пейзажами.
Наталья Фетисова, президент Фонда социального развития туризма «ТТ Фонд»