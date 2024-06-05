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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Эксперты объяснили, почему в Дагестане и Чечне увеличился турпоток

Почему туристы стали чаще выбирать для отдыха Дагестан и Чечню? Плюсы и минусы

5 июня 2024, 10:48
Фото: 1MI

Эксперты объяснили, почему в Дагестане и Чечне увеличился турпоток

Россияне всё чаще стали выбирать для летнего отдыха Дагестан и Чечню. Журналисты «Новых известий» выяснили у экспертов, чем отдых на Кавказе лучше Краснодарского края.
Сюжет
Туризм

За последние четыре года турпоток в Дагестан увеличился в 2,5 раза — до 1,75 млн человек. Россияне продолжают ехать туда несмотря на дефицит мест в гостиницах. В Чечню отдыхающие тоже едут, но там уже нет такого же ажиотажа — в прошлом году республику посетило около 300 тысяч туристов. Эксперты связывают увеличившийся турпоток в Чечню с повышенным интересом к Дагестану.

Профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина считает, что Дагестан привлекает туристов по четырём причинам:

  • исторические достопримечательности,
  • природные пейзажи,
  • море,
  • особенная кухня.

Чечня же, несмотря на рост количества туристов, всё же отпугивает некоторых россиян от отдыха там. Эксперты уверены, что причины — в строгом дресс-коде, трудностях с покупкой алкоголя и мнимым отсутствием безопасности. Кроме того, в Чечне сохранилось гораздо меньше исторических достопримечательностей, которые ещё не успели превратить в музеи.

В республике довольно сложно купить алкоголь, легально это можно сделать в очень незначительном количестве мест, а магазин практически только один и работает лишь утром. Но именно в этом и прелесть для непьющих туристов, которые могут быть спокойными на этот счёт.
Александр Цыганов, сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ

В то же время специалист рекомендует россиянам узнать Чечню получше: «На сегодня это безопасность и порядок, наличие существенно более качественных гостиниц и отелей в самом Грозном, его архитектурные особенности и история, прекрасные горы, водопады, горные речки и источники». Каждый турист, по его мнению, должен попробовать местное блюдо жижиг-галнаш из курицы, баранины и говядины на косточке с клёцками из пшеничной или кукурузной муки.

Другой эксперт рассказала, с чего можно начать знакомство с Чечнёй.

Начать знакомство с регионом стоит с современного города Грозный. Мечети являются главным украшением, выполнены из мрамора, расписаны традиционными чеченскими орнаментами с золотым напылением. Многочисленные цветочные парки, необычная смотровая площадка, музеи и театры, на осмотр стоит заложить пару дней точно. В нескольких десятках километров от столицы рекомендуем посетить — Ушкалойские башни, замок Пхакоч с интересной историей, Аргунское ущелье с живописными горными пейзажами.
Наталья Фетисова, президент Фонда социального развития туризма «ТТ Фонд»
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#Александра Склярова#Общество#Туризм#Лето#Чечня#Дагестан
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