На забор для офиса семейного врача в Белгороде потратят почти 1,5 млн рублей

Забор будет состоять из металлических решетчатых панелей высотой до 2 метров и из сварных панелей высотой 203 сантиметра. В стоимость закупки входят оплата труда рабочих, транспортные расходы на перевозку строительных материалов и покраска заборы. У офиса семейного врача установят несколько калиток и ворот.