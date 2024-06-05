На забор для офиса семейного врача в Белгороде потратят почти 1,5 млн рублей

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Для офиса семейного врача на улице Орлова в Белгороде построят забор. Контракт на установку забора за 1,4 млн рублей появился на сайте госзакупок 30 мая 2024 года.
Забор будет состоять из металлических решетчатых панелей высотой до 2 метров и из сварных панелей высотой 203 сантиметра. В стоимость закупки входят оплата труда рабочих, транспортные расходы на перевозку строительных материалов и покраска заборы. У офиса семейного врача установят несколько калиток и ворот.
Исполнителя работ найдут с помощью электронного аукциона. Офис семейного врача на улице Орлова относится к городской поликлинике №7.