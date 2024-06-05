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На забор для офиса семейного врача в Белгороде потратят почти 1,5 млн рублей

На забор для офиса семейного врача в Белгороде потратят почти 1,5 млн рублей

5 июня 2024, 06:47
Фото: Изображение Midjourney
Вокруг офиса семейного врача на улице Орлова в Белгороде установят забор. На все работы и материалы потратят 1,4 млн рублей. Подрядчик ещё не определён.

Для офиса семейного врача на улице Орлова в Белгороде построят забор. Контракт на установку забора за 1,4 млн рублей появился на сайте госзакупок 30 мая 2024 года.

Забор будет состоять из металлических решетчатых панелей высотой до 2 метров и из сварных панелей высотой 203 сантиметра. В стоимость закупки входят оплата труда рабочих, транспортные расходы на перевозку строительных материалов и покраска заборы. У офиса семейного врача установят несколько калиток и ворот.

Исполнителя работ найдут с помощью электронного аукциона. Офис семейного врача на улице Орлова относится к городской поликлинике №7.

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#Алёна Мальцева#Семейный врач#Госзакупки#Новости Белгорода#Электронный аукцион#Ворота#Белгород#Материалы#Подрядчик#Забор#Строительные работы
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