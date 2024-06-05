Малый и средний бизнес из РФ, РБ и РУ сможет получить помощь в едином окне

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что теперь малые и средние предприятия смогут обращаться за поддержкой не только в национальные институты развития, но и в уполномоченные организации стран — участниц соглашения. Он также сообщил, что к этой инициативе планируют присоединиться Киргизия и Казахстан. Исаевич добавил, что в целях ускорения процессов реализации подписанного соглашения будут использоваться онлайн-сервисы, в частности, на основе цифровой платформы МСП.РФ.
Соответствующий документ подписали в рамках ПМЭФ-2024 Александр Исаевич, глава Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов и глава Компании по развитию предпринимательства (Узбекистан) Аббосхон Махаматов.
Соглашение также включает обмен опытом и практиками в области развития предпринимательства, сопровождение отдельных бизнес-проектов МСП, содействие во встраивании их в цепочки поставок, работу по совершенствованию мер поддержки МСП, разработку дорожных карт для конкретных проектов и другие направления.
Стоит напомнить, что государственная поддержка и развитие бизнеса в России осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом Владимиром Путиным.