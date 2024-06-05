Малый и средний бизнес из РФ, РБ и РУ сможет получить помощь в едином окне

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что теперь малые и средние предприятия смогут обращаться за поддержкой не только в национальные институты развития, но и в уполномоченные организации стран — участниц соглашения. Он также сообщил, что к этой инициативе планируют присоединиться Киргизия и Казахстан. Исаевич добавил, что в целях ускорения процессов реализации подписанного соглашения будут использоваться онлайн-сервисы, в частности, на основе цифровой платформы МСП.РФ.