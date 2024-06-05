Квартира белгородцев полностью сгорела в результате атаки FPV-дрона

В Горьковском полностью сгорела квартира. Произошло это в результате атаки FPV-дрона. Ещё в двух квартирах выбило окна в Безымено. Кроме того, в населённом пункте пострадал коммерческий объект — повреждены окна и кровля. Известно, что это повторный удар по зданию.