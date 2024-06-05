Квартира белгородцев полностью сгорела в результате атаки FPV-дрона

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Приграничный Грайворонский горокруг вновь попал под удар ВСУ. Атаковано четыре населённых пункта.
В Горьковском полностью сгорела квартира. Произошло это в результате атаки FPV-дрона. Ещё в двух квартирах выбило окна в Безымено. Кроме того, в населённом пункте пострадал коммерческий объект — повреждены окна и кровля. Известно, что это повторный удар по зданию.
Под артиллерийский обстрел попали Гора-Подол и Козинка. Попаданий в жильё не зафиксировано. Информация о последствиях уточняется.
Напомним, что утром 5 июня под удар также попала грайворонская Мокрая Орловка. Серьёзно повреждены два частных дома и административное здание.