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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Последствия атаки ВСУ на Грайворонский горокруг

Квартира белгородцев полностью сгорела в результате атаки FPV-дрона

5 июня 2024, 13:37
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки ВСУ на Грайворонский горокруг

ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области

Под удар попали Горьковский, Безымено, Гора-Подол и Козинка. В результате сгорела одна квартира, в ещё двух выбило окна. Кроме того, ВСУ повторно ударили по коммерческому объекту, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Приграничный Грайворонский горокруг вновь попал под удар ВСУ. Атаковано четыре населённых пункта.

В Горьковском полностью сгорела квартира. Произошло это в результате атаки FPV-дрона. Ещё в двух квартирах выбило окна в Безымено. Кроме того, в населённом пункте пострадал коммерческий объект — повреждены окна и кровля. Известно, что это повторный удар по зданию.

Под артиллерийский обстрел попали Гора-Подол и Козинка. Попаданий в жильё не зафиксировано. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, что утром 5 июня под удар также попала грайворонская Мокрая Орловка. Серьёзно повреждены два частных дома и административное здание.

Последствия атаки ВСУ на Грайворонский горокругПоследствия атаки ВСУ на Грайворонский горокруг
Последствия атаки ВСУ на Грайворонский горокругПоследствия атаки ВСУ на Грайворонский горокруг
Последствия атаки ВСУ на Грайворонский горокруг
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Административное здание и дома белгородцев пострадали в результате взрывов
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