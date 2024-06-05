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Posted Сегодня, 18:16

Published Сегодня, 18:16

Modified Сегодня, 18:18

Updated Сегодня, 18:18

Переезд

Гладков рассказал о планах вывезти около 6,5 тысячи белгородцев

5 июня 2024, 18:16
Фото: 1MI
Переезд
С организацией помогут Росмолодёжь и администрация президента. Вывозить собираются семьи с детьми.

К губернатору обратился житель Октябрьского. Посёлок в Белгородском районе в последнее время всё чаще попадает под удары ВСУ. Мужчина просит вывезти в безопасное место сестру с ребёнком.

«Куда обратиться, чтобы сестру и ребёнка (девочка, три года) отправить куда-то подальше? Мы в Октябрьском живём, страшно», — зачитал обращение белгородца Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, вывезти только ребёнка не смогут — слишком юный возраст. Вместе с тем в регионе готовы помочь семьям с детьми.

У нас есть такая возможность. Мы при помощи администрации президента, Росмолодёжи сейчас планируем к отправке около 6,5 тысячи человек — в формате семей с детьми.
Вячеслав Гладков
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Октябрьский#Вывоз#Белгород#Вячеслав Гладков#Семьи с детьми
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