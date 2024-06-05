Гладков рассказал о планах вывезти около 6,5 тысячи белгородцев

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
К губернатору обратился житель Октябрьского. Посёлок в Белгородском районе в последнее время всё чаще попадает под удары ВСУ. Мужчина просит вывезти в безопасное место сестру с ребёнком.
«Куда обратиться, чтобы сестру и ребёнка (девочка, три года) отправить куда-то подальше? Мы в Октябрьском живём, страшно», — зачитал обращение белгородца Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, вывезти только ребёнка не смогут — слишком юный возраст. Вместе с тем в регионе готовы помочь семьям с детьми.
У нас есть такая возможность. Мы при помощи администрации президента, Росмолодёжи сейчас планируем к отправке около 6,5 тысячи человек — в формате семей с детьми.
Вячеслав Гладков