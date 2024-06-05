Дрон-камикадзе врезался в дерево возле дома белгородцев, есть разрушения

Напомним, что под ударом сегодня был и Грайворонский горокруг. В Мокрой Орловке в результате атаки БПЛА разрушения есть в двух домах и административном здании. В Горьковском из-за налёта FPV-дрона сгорела квартира, ещё две повреждены в Безымено. Кроме того, в последнем из указанных населённых пунктов из-за повторного удара пострадал коммерческий объект.