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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

ВСУ атаковали дроном-камикадзе Муром в Белгородской области

Дрон-камикадзе врезался в дерево возле дома белгородцев, есть разрушения

5 июня 2024, 17:04
Фото: 1MI

ВСУ атаковали дроном-камикадзе Муром в Белгородской области

Повреждения есть не только в доме, но и на линии электропередачи. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Муром в Шебекинском горокруге попал под атаку ВСУ. Дрон-камикадзе врезался в дерево рядом с жилым домом. Есть разрушения.

В доме выбило окна, посекло забор и фасад. Есть повреждения и на линии электропередачи.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что под ударом сегодня был и Грайворонский горокруг. В Мокрой Орловке в результате атаки БПЛА разрушения есть в двух домах и административном здании. В Горьковском из-за налёта FPV-дрона сгорела квартира, ещё две повреждены в Безымено. Кроме того, в последнем из указанных населённых пунктов из-за повторного удара пострадал коммерческий объект.

Квартира белгородцев полностью сгорела в результате атаки FPV-дрона
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Дерево#Муром#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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