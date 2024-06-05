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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

В Белгородской области купили сопровождение для программы «Демон Лапласа»

«Демон Лапласа» теперь следит за соцсетями жителей Белгородской области

5 июня 2024, 15:06
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области купили сопровождение для программы «Демон Лапласа»

Необычный лот с нестандартным названием появился на сайте госзакупок. Как указано в документах, центр закупок Белгородской области приобрёл сопровождение программного комплекса для мониторинга соцсетей и мессенджеров.

Согласно документам, «Демон Лапласа» — программа, обеспечивающая поиск и анализ заданных заказчиком объектов мониторинга в Сети. «Демон» также обеспечивает:

  • автоматизированный сбор данных статистической активности пользователей соцсетей
  • автоматический сбор информации о распространяемом пользователями контенте
  • фиксацию роста аудитории групп и сетевых сообществ — с ранжированием подписчиков по месту проживания и возрасту
  • оперативное информирование о возможных готовящихся акциях протеста
  • выявление пользователей, распространяющих экстремистский контент
  • обнаружение связей между разными сообществами в Сети
  • деанонимизирование пользователей мессенджера Telegram

Оказание услуг по «сопровождению программного комплекса автоматизированного мониторинга социальных сетей и мессенджеров „Демон Лапласа““ в центре закупок Белгородской области оценили в 1,35 млн рублей. Под сопровождением понимается бесперебойный доступ к базе данных, тестирование программы, консультации по телефону и проведение необходимых инструктажей. Контракт заключается на полгода.

Разместили закупку 15 мая. Заказчик — «Центр информационной безопасности и психологической помощи» области.

Победителя и исполнителя заказа нашли 22 мая — через неделю. Им стал ИП Евгений Валентинович Венедиктов. Человек с таким именем является гендиректором ООО «Поисковые системы» из Великого Новгорода.

Фото: скриншоты с сайта разработчика приложения

Интересно, но Демон Лапласа — мысленный эксперимент, предложенный в 1814 году французским математиком Пьером-Симоном Лапласом. По задумке, главный персонаж этого эксперимента — вымышленное существо, способное узнать и осмыслить положение и скорость каждого объекта во Вселенной.

Один из выводов эксперимента гласит, что при наличии определённого количества данных можно рассчитать даже будущее. Это приводит к тому, что у людей нет свободы воли, а все наши действия предопределены заранее на уровне движения атомов.

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