«Демон Лапласа» теперь следит за соцсетями жителей Белгородской области

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Согласно документам, «Демон Лапласа» — программа, обеспечивающая поиск и анализ заданных заказчиком объектов мониторинга в Сети. «Демон» также обеспечивает:
Оказание услуг по «сопровождению программного комплекса автоматизированного мониторинга социальных сетей и мессенджеров „Демон Лапласа““ в центре закупок Белгородской области оценили в 1,35 млн рублей. Под сопровождением понимается бесперебойный доступ к базе данных, тестирование программы, консультации по телефону и проведение необходимых инструктажей. Контракт заключается на полгода.
Разместили закупку 15 мая. Заказчик — «Центр информационной безопасности и психологической помощи» области.
Победителя и исполнителя заказа нашли 22 мая — через неделю. Им стал ИП Евгений Валентинович Венедиктов. Человек с таким именем является гендиректором ООО «Поисковые системы» из Великого Новгорода.
Интересно, но Демон Лапласа — мысленный эксперимент, предложенный в 1814 году французским математиком Пьером-Симоном Лапласом. По задумке, главный персонаж этого эксперимента — вымышленное существо, способное узнать и осмыслить положение и скорость каждого объекта во Вселенной.
Один из выводов эксперимента гласит, что при наличии определённого количества данных можно рассчитать даже будущее. Это приводит к тому, что у людей нет свободы воли, а все наши действия предопределены заранее на уровне движения атомов.