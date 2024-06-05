Что белгородцы говорят о женщине, которая во время тревоги не пустила детей в МКД?

По её словам, дверь якобы заело, а людей уже столпилось много, поэтому она попросила ребят забежать в соседний подъезд, где с дверями проблем не возникло. При этом на видеозаписи дети убегают в другое место в то время, когда люди уже стали заходить в подъезд.