Что белгородцы говорят о женщине, которая во время тревоги не пустила детей в МКД?

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
3 июня во время ракетной опасности одна из жительниц многоквартирного дома №15 по улице Шаландина в Белгороде не пустила в подъезд детей, игравших в тот момент во дворе. Кадры с камеры видеонаблюдения быстро распространились в местных СМИ и медиа, однако сама горожанка утверждает, что не прогоняла детей.
По её словам, дверь якобы заело, а людей уже столпилось много, поэтому она попросила ребят забежать в соседний подъезд, где с дверями проблем не возникло. При этом на видеозаписи дети убегают в другое место в то время, когда люди уже стали заходить в подъезд.
Один из игравших на улице детей рассказал своей матери, что их не пустили в подъезд.
Он говорит: «Мам, нас не пустили». Я, честно, сначала не поверила в это, потому что дети могут выдумать. Но у нас висит камера, к которой у меня есть доступ. Я отмотала время и увидела, что дети подбежали в тот момент, когда дверь уже была открыта. Но их не пустили и показали на другой подъезд.
мать одного из детей
Во дворе этого дома гуляют дети со всех ближайших МКД, поэтому произошедшая ситуация не осталась незамеченной. Многие винят в случившемся старшую по дому: горожане утверждают, что женщина ведёт себя неправильно.
«Она суматошная. Хочет, чтобы везде был порядок, чтобы никто в чужой подъезд не заходил», — рассказала местная жительница.
Правоохранительные органы уже организовали проверку, а региональный министр цифрового развития Сергей Четвериков выехал к дому по улице Шаландина и проверил, как работает контроллер: по его словам, задержек нет, поэтому никаких проблем не должно было возникнуть.