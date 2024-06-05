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Белгородцы рассказали о женщине, не пустившей детей спрятаться в МКД

Что белгородцы говорят о женщине, которая во время тревоги не пустила детей в МКД?

5 июня 2024, 08:01
Фото: 1MI

Белгородцы рассказали о женщине, не пустившей детей спрятаться в МКД

Горожане уверены, что женщина специально не пустила детей в подъезд, поскольку, когда те подбежали, все взрослые уже заходили внутрь. Мнения жителей представили в своём сюжете журналисты ГТРК «Белгород».
Сюжет
Дети

3 июня во время ракетной опасности одна из жительниц многоквартирного дома №15 по улице Шаландина в Белгороде не пустила в подъезд детей, игравших в тот момент во дворе. Кадры с камеры видеонаблюдения быстро распространились в местных СМИ и медиа, однако сама горожанка утверждает, что не прогоняла детей.

По её словам, дверь якобы заело, а людей уже столпилось много, поэтому она попросила ребят забежать в соседний подъезд, где с дверями проблем не возникло. При этом на видеозаписи дети убегают в другое место в то время, когда люди уже стали заходить в подъезд.

Один из игравших на улице детей рассказал своей матери, что их не пустили в подъезд.

Он говорит: «Мам, нас не пустили». Я, честно, сначала не поверила в это, потому что дети могут выдумать. Но у нас висит камера, к которой у меня есть доступ. Я отмотала время и увидела, что дети подбежали в тот момент, когда дверь уже была открыта. Но их не пустили и показали на другой подъезд.
мать одного из детей

Во дворе этого дома гуляют дети со всех ближайших МКД, поэтому произошедшая ситуация не осталась незамеченной. Многие винят в случившемся старшую по дому: горожане утверждают, что женщина ведёт себя неправильно.

«Она суматошная. Хочет, чтобы везде был порядок, чтобы никто в чужой подъезд не заходил», — рассказала местная жительница.

Правоохранительные органы уже организовали проверку, а региональный министр цифрового развития Сергей Четвериков выехал к дому по улице Шаландина и проверил, как работает контроллер: по его словам, задержек нет, поэтому никаких проблем не должно было возникнуть.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Опасность#Белгород#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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