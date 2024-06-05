Буцаев: В Томской области до конца года построят КПО мощностью 250 тыс. тонн в год

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
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Updated Сегодня, 14:23
Ключевые детали этого проекта они обсудили в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом пишет prmira.ru.
«В Томской области до конца 2024 года будет построен мусоросортировочный комплекс мощностью 250 тысяч тонн в год, мощность утилизации ТКО на объекте составит 100 тысяч тонн. Стоимость проекта оценивается в 4,7 млрд рублей. В рамках подписанного соглашения проработаем с регионом возможность финансирования проекта со стороны РЭО. Проект реализуется на основе концессии», — отметил Денис Буцаев.
Сумму более чем в 4 млрд рублей концессионер собирается привлечь в виде льготного финансирования РЭО с целью обеспечения реализации объекта.
Как подчеркнул губернатор Томской области Владимир Мазур, переработка и сортировка отходов остается ключевой задачей, поставленной президентом России. Ее решение обеспечит возможность сделать вклад в сохранение уникальной природы региона, поскольку именно она считается одной из визитных карточек области. Задача будет решаться при участии одной из самых крупных российских компаний, которая имеет для этого нужные компетенции.
Появление такого объекта позволит Томской области практически в полной мере достичь показателей по снижению объемов захоронения отходов в два раза и стопроцентного показателя по обработке ТКО.
В ходе встречи участники обсудили вопрос, связанный с организацией завершения реализации комплексной системы обращения с ТКО в Томской области. Для этого потребуется построить три маломощных объекта обработки ТКО, а также несколько вспомогательных объектов. В структурировании этого проекта региону поможет РЭО.