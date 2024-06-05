Буцаев: В Томской области до конца года построят КПО мощностью 250 тыс. тонн в год

Как подчеркнул губернатор Томской области Владимир Мазур, переработка и сортировка отходов остается ключевой задачей, поставленной президентом России. Ее решение обеспечит возможность сделать вклад в сохранение уникальной природы региона, поскольку именно она считается одной из визитных карточек области. Задача будет решаться при участии одной из самых крупных российских компаний, которая имеет для этого нужные компетенции.