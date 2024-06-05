Административное здание и дома белгородцев пострадали в результате взрывов

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:49
Утро в Белгородской области началось с новой атаки ВСУ. По Мокрой Орловке в Грайворонском горокруге 5 июня ударили БПЛА, трижды сброшены взрывные устройства.
Серьёзно повреждены административное здание, а также два частных дома. В них выбиты окна, разрушены кровли, посечены стены.
Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте происшествия работают оперативные службы.
Грайворонский горокруг был под ударом и накануне. 4 июня ВСУ атаковали беспилотником штаб по восстановлению жилья. Пострадали мирная жительница и чиновник местной администрации. Кроме того, в Безымено накануне пострадал коммерческий объект, а в селе Гора-Подол в результате атаки FPV-дрона загорелась сухая трава.