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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Разрушения после атаки ВСУ

Административное здание и дома белгородцев пострадали в результате взрывов

5 июня 2024, 06:38
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушения после атаки ВСУ

ВСУ атаковали Мокрую Орловку в Белгородской области беспилотником

В зданиях разрушены кровли, выбиты окна. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Утро в Белгородской области началось с новой атаки ВСУ. По Мокрой Орловке в Грайворонском горокруге 5 июня ударили БПЛА, трижды сброшены взрывные устройства.

Серьёзно повреждены административное здание, а также два частных дома. В них выбиты окна, разрушены кровли, посечены стены.

Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Грайворонский горокруг был под ударом и накануне. 4 июня ВСУ атаковали беспилотником штаб по восстановлению жилья. Пострадали мирная жительница и чиновник местной администрации. Кроме того, в Безымено накануне пострадал коммерческий объект, а в селе Гора-Подол в результате атаки FPV-дрона загорелась сухая трава.

Разрушения после атаки ВСУРазрушения после атаки ВСУ
Разрушения после атаки ВСУРазрушения после атаки ВСУ
Разрушения после атаки ВСУРазрушения после атаки ВСУ
Разрушения после атаки ВСУРазрушения после атаки ВСУ
Разрушения после атаки ВСУ
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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