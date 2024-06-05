Административное здание и дома белгородцев пострадали в результате взрывов

Грайворонский горокруг был под ударом и накануне. 4 июня ВСУ атаковали беспилотником штаб по восстановлению жилья. Пострадали мирная жительница и чиновник местной администрации. Кроме того, в Безымено накануне пострадал коммерческий объект, а в селе Гора-Подол в результате атаки FPV-дрона загорелась сухая трава.