Вячеслав Гладков рассказал о создании 100 км минерализованных полос возле лесов

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о действиях, которые направлены на борьбу с лесными пожарами. Из-за сложной пожарной обстановки в лесах области приняли решение о сохранении особого противопожарного режима на землях лесного фонда до 23 июня 2024 года.
Глава региона сообщил, что в Белгородской области наблюдается жаркая погода, поэтому предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности от лесных пожаров. Он отметил, что было обустроено более 100 километров минерализованных полос вдоль лесных массивов. Гладков также отметил, что в такие жаркие дни многие хотят выйти на природу, поэтому власти оборудовали более 400 мест для отдыха и пикников.
Сейчас реконструировали 79 километров лесных дорог, которые нужны для противопожарной охраны лесных массивов. Также обустроили 128,2 километра противопожарных минерализованных полос и провели уход за противопожарными разрывами, а для ограничения доступа граждан в леса в целях обеспечения пожарной безопасности установили 164 шлагбаума.
«Хотел, конечно, лишний раз обратиться к вам, дорогие друзья! Те, кто любит природу и выходят с семьей, с друзьями в лесные массивы, постарайтесь соблюдать меры противопожарной безопасности. Окурки, костры — всё это может привести к трагическим последствиям», — отметил Гладков.