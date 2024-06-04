Вячеслав Гладков рассказал о создании 100 км минерализованных полос возле лесов

Глава региона сообщил, что в Белгородской области наблюдается жаркая погода, поэтому предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности от лесных пожаров. Он отметил, что было обустроено более 100 километров минерализованных полос вдоль лесных массивов. Гладков также отметил, что в такие жаркие дни многие хотят выйти на природу, поэтому власти оборудовали более 400 мест для отдыха и пикников.