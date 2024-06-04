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Владыка Иоанн: 93 ребёнка пострадали за время проведения СВО на белгородской земле

Владыка Иоанн: 93 ребёнка пострадали за время проведения СВО на белгородской земле

4 июня 2024, 11:07
Фото: bel.ru
Цифру сообщил сегодня владыка Иоанн во время заупокойной литии, приуроченной к международному Дню невинных детей-жертв агрессии. По данным священнослужителя, за время СВО в Белгородской области погибли 15 детей.
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СВО

4 июня митрополит Иоанн провёл заупокойную литию по погибшим от обстрелов ВСУ белгородским детям. Лития была приурочена к международному Дню невинных детей-жертв агрессии, утверждённому ООН после атак Израиля на Палестину.

Во время церемонии владыка назвал число детей, пострадавших за время проведения СВО в Белгородской области.

«В этот международный день, когда память безвинно убиенных жертв агрессии совершается по всей планете, мы вспоминаем жертвы, которые понесла земля святого Белогорья в эти месяцы. И 93 ребёнка пострадали за время проведения СВО на белгородской земле. 15 из них уже никогда не скажут своим родителям „Люблю тебя“, не сделают по этой земле своих шагов, потому что они вошли в Царствие небесное. И сейчас, я уверен, что они молятся о жителях святого Белогорья. Для того, чтобы мы выстояли, чтобы мы явили свою волю быть независимыми, быть самобытными и созидать великое», — заявил Иоанн.
Видео: bel.ru

Владыка добавил, что патриарх Кирилл обращается ко всем жителям области со словами приветствия и заверения в том, что он молится о жертвах всех безвинно убиенных.

«Он шлёт своё благословение для того, чтобы мы выстояли в эти трудные годы испытаний, которые мы переживаем. И сегодня мы вместе с теми детьми, кто стал жертвами военной агрессии».

За май от обстрелов ВСУ в Белгородской области погибло 47 мирных жителей. Напомним, что в марте число погибших составило 28 человек, в апреле — 4.

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