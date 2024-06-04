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Published Сегодня, 15:52

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Updated Сегодня, 15:54

Валентин Демидов рассказал о судьбе деревянного городка в Центральном парке Белгорода

Валентин Демидов рассказал о судьбе деревянного городка в Центральном парке Белгорода

4 июня 2024, 15:52
Фото: 1MI
Останется ли деревянный детский городок за «Октябрём» в Центральном парке после реконструкции? На вопрос ответил мэр Белгорода в ходе прямого эфира.
Сюжет
Дети

Жительница Белгорода задала вопрос главе администрации Валентину Демидову о том, останутся ли детские площадки в Центральном парке областной столицы после реконструкции общественного пространства.

Мэр ответил, что детский деревянный городок за «Октябрём» сейчас открыт, но на одном из этапов реконструкции его закроют для посещения, чтобы и там провести ремонт. Так же градоначальник отметил, что возле детской площадки установлено укрытие.

«Мы планируем этот деревянный городок сохранить. Конечно, обновим его в ходе реконструкции парка», — пояснил Валентин Демидов.

Напомним, что в мае в Центральном парке появился исторический фонтан «Кувшинка». Предположительно, он так работал в 50-х годах, но с течением времени не был восстановлен.

Результат удивил: белгородцам рассказали, в скольких дворах есть детские площадки
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#Алёна Мальцева#Ремонт#Дети#Мэр#Реконструкция#Центральный парк#Новости Белгорода#Детские площадки#Прямой эфир#Обновление#Белгород#Октябрь#Укрытие#Валентин Демидов
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