Валентин Демидов рассказал о судьбе деревянного городка в Центральном парке Белгорода

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Жительница Белгорода задала вопрос главе администрации Валентину Демидову о том, останутся ли детские площадки в Центральном парке областной столицы после реконструкции общественного пространства.
Мэр ответил, что детский деревянный городок за «Октябрём» сейчас открыт, но на одном из этапов реконструкции его закроют для посещения, чтобы и там провести ремонт. Так же градоначальник отметил, что возле детской площадки установлено укрытие.
«Мы планируем этот деревянный городок сохранить. Конечно, обновим его в ходе реконструкции парка», — пояснил Валентин Демидов.
Напомним, что в мае в Центральном парке появился исторический фонтан «Кувшинка». Предположительно, он так работал в 50-х годах, но с течением времени не был восстановлен.