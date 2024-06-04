В Индии установили рекорд по печатанию носом

Также у Винода есть рекорд по набору алфавита одной рукой в обратном направлении за 5,36 секунды и набору символов руками за спиной за 6,78 секунды. По словам мужчины, он часами тренируется, не говоря уже о том, что печатание за компьютером является частью его работы.