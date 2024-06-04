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Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Индус стал мировым рекордсменом по печатанию носом

В Индии установили рекорд по печатанию носом

4 июня 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney
Индус стал мировым рекордсменом по печатанию носом
В Индии местный житель попал в Книгу рекордов Гиннесса по скорости набора текста на компьютере носом. Печатать на клавиатуре необычными способами — это увлечение 44-летнего индийца Винода Кумара Чаудхари.

Как пишет newkhakasiya.online, мужчина набрал латинский алфавит по порядку вместе с пробелами после каждого символа за 25,66 секунды. Это на несколько секунд быстрее, чем его прошлые мировые рекорды.

Также у Винода есть рекорд по набору алфавита одной рукой в обратном направлении за 5,36 секунды и набору символов руками за спиной за 6,78 секунды. По словам мужчины, он часами тренируется, не говоря уже о том, что печатание за компьютером является частью его работы.

Чаудхари говорит, что каждый человек может стать в чем-то рекордсменом. Кроме тренировок, свое достижение он также объясняет ежедневной медитацией и позитивным мышлением.

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