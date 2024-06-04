В Индии установили рекорд по печатанию носом

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Как пишет newkhakasiya.online, мужчина набрал латинский алфавит по порядку вместе с пробелами после каждого символа за 25,66 секунды. Это на несколько секунд быстрее, чем его прошлые мировые рекорды.
Также у Винода есть рекорд по набору алфавита одной рукой в обратном направлении за 5,36 секунды и набору символов руками за спиной за 6,78 секунды. По словам мужчины, он часами тренируется, не говоря уже о том, что печатание за компьютером является частью его работы.
Чаудхари говорит, что каждый человек может стать в чем-то рекордсменом. Кроме тренировок, свое достижение он также объясняет ежедневной медитацией и позитивным мышлением.