В Белгородской области из-за атаки беспилотников ВСУ пострадал коммерческий объект

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
По данным губернатора, два населённых пункта Грайворонского округа подверглись атаке ВСУ с помощью беспилотников. Обошлось без пострадавших.
Но в селе Безымено в результате сброса взрывного устройства пострадал коммерческий объект. Повреждения получила кровля и окна.
А в селе Гора-Подол в результате атаки с помощью FPV-дрона в двух местах загорелась сухая трава. Очаги возгорания ликвидировала добровольная пожарная дружина.
Ранее губернатор сообщил, что БПЛА атаковал движущийся по дороге автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Машина загорелась. Водитель не пострадал и сам справился с огнём.