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Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

В Белгородской области из-за атаки беспилотников ВСУ пострадал коммерческий объект

В Белгородской области из-за атаки беспилотников ВСУ пострадал коммерческий объект

4 июня 2024, 16:13
Фото: Изображение Midjourney
Всего под атакой оказались два населённых пункта. О случившемся рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Сюжет
ВСУ

По данным губернатора, два населённых пункта Грайворонского округа подверглись атаке ВСУ с помощью беспилотников. Обошлось без пострадавших.

Но в селе Безымено в результате сброса взрывного устройства пострадал коммерческий объект. Повреждения получила кровля и окна.

А в селе Гора-Подол в результате атаки с помощью FPV-дрона в двух местах загорелась сухая трава. Очаги возгорания ликвидировала добровольная пожарная дружина.

Ранее губернатор сообщил, что БПЛА атаковал движущийся по дороге автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Машина загорелась. Водитель не пострадал и сам справился с огнём.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Сухая трава#Добровольная пожарная дружина#Белгород#ВСУ#Атака#Беспилотники#Населённые пункты#Грайворонский округ#Шебекинский округ#FPV-дрон
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