Снаряды со стороны Украины прилетели на кладбище в Белгородской области

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
По данным главы региона, под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа. Никто из мирных жителей не пострадал. Но на территории частного жилого дома осколки посекли гараж и находящийся в нём автомобиль.
Также в результате прилётов по кладбищу повреждения получили два памятника. Оперативные службы работают на месте.
Ранее дроны ВСУ атаковали село Муром Шебекинского округа и два населённых пункта в Грайворонском округе. Среди мирных жителей никто не пострадал. Но есть разрушения.