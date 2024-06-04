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Published Сегодня, 18:13

Modified Сегодня, 18:15

Updated Сегодня, 18:15

Снаряды со стороны Украины прилетели на кладбище в Белгородской области

Снаряды со стороны Украины прилетели на кладбище в Белгородской области

4 июня 2024, 18:13
Фото: 1MI
Повреждения получили два памятника. Также из-за обстрела ВСУ пострадал частный дом. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа. Никто из мирных жителей не пострадал. Но на территории частного жилого дома осколки посекли гараж и находящийся в нём автомобиль.

Также в результате прилётов по кладбищу повреждения получили два памятника. Оперативные службы работают на месте.

Ранее дроны ВСУ атаковали село Муром Шебекинского округа и два населённых пункта в Грайворонском округе. Среди мирных жителей никто не пострадал. Но есть разрушения.

В Белгородской области из-за атаки беспилотников ВСУ пострадал коммерческий объект
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Автомобиль#Губернатор#Украина#Гараж#Памятники#Белгород#Обстрел#ВСУ#Мирные жители#Грайворонский округ
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