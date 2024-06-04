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Сенатор от Белгородской области Евгений Савченко досрочно слагает полномочия

Сенатор от Белгородской области Евгений Савченко досрочно слагает полномочия

4 июня 2024, 17:15
Фото: Соцсети Евгения Савченко
Об этом сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко РИА «Новости». Стоит отметить, что полномочия Савченко истекают в сентябре 2025 года.

По информации источника, бывший губернатор Белгородской области, сенатор Евгений Савченко досрочно слагает полномочия по собственному желанию.

Как отметил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, Савченко написал заявление по собственному желанию.

«Он все силы отдал государству, теперь (намерен заниматься) здоровьем, отдыхом, развитием личностного потенциала», — добавил Тимченко.

Данный вопрос включён в повестку заседания на 5 июня. Стоит отметить, что полномочия Савченко истекают в сентябре 2025 года.

Напомним, Савченко объявил о своём уходе с поста губернатора Белгородской области в 2022 году. Регионом он правил 27 лет.

Срок пребывания Савченко во главе Белгородской области является самым продолжительным по всей стране. Он также на тот момент являлся единственным руководителем, который занял пост ещё во время президентства Бориса Ельцина.

А не так давно Савченко представил новую книгу «Преображение России».

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