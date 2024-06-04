РЭО поддержал идею заполнения возвращающихся с рейсов поездов вторсырьем

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» сформирована в соответствии с указом президента от 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО состоит в разработке комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно национальному проекту «Экология», эта мера направлена на уменьшение объемов захоронения ТКО и снижение экологической нагрузки на население. Цель оператора к 2030 году заключается в полной сортировке ТКО и снижении наполовину объемов ТКО, которые поступают на полигоны. Достижение подобных показателей требует построения экономики замкнутого цикла.