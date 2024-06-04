РЭО поддержал идею заполнения возвращающихся с рейсов поездов вторсырьем

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Как сообщила исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова, вопросы обращения с отходами на удаленных и труднодоступных территориях относятся к разряду актуальных, и потому ассоциация предлагает рассмотреть возможность транспортировки вторичного сырья с применением порожних транспортных средств, которые осуществляют доставку грузов северного завоза. Меру предполагается реализовать с соблюдением всех санитарных норм, предусмотренных в ситуациях обращения с однородными отходами 1–5 классов опасности. Об этом информирует 56orb.
Предложение ассоциации стало частью решения совета и поступило на рассмотрение Минпромторга и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
В связи с этим генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев указал на необходимость особого внимания к проблемам вывоза отходов с удаленных территорий. Он также отметил, что Российский экологический оператор является сторонником такого решения и предлагает прислушаться к нему всем заинтересованным ведомствам. Экологическую безопасность и комфорт жителей территорий гендиректор РЭО выделил как приоритет в данном проекте.
Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации на тему «Актуальные вопросы реализации логистического потенциала регионов Дальнего Востока» прошел в Москве.
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» сформирована в соответствии с указом президента от 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО состоит в разработке комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно национальному проекту «Экология», эта мера направлена на уменьшение объемов захоронения ТКО и снижение экологической нагрузки на население. Цель оператора к 2030 году заключается в полной сортировке ТКО и снижении наполовину объемов ТКО, которые поступают на полигоны. Достижение подобных показателей требует построения экономики замкнутого цикла.