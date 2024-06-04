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Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Какие изменения в российском законодательстве ждут россиян в июне-2024?

Какие изменения в российском законодательстве ждут россиян в июне-2024?

4 июня 2024, 10:11
Фото: 1MI
Поддержка участников СВО, новые правила назначения пособий на детей, а также усиление ответственности для коммунальщиков за предоставление некачественных услуг. С 1 июня в России вступает в силу ряд новых законов и правил. В нашей традиционной подборке — самые важные законодательные новшества.

Участникам СВО, получившим тяжёлые ранения, предоставят специальные средства передвижения

Соответствующий закон вступил в силу 29 мая. Согласно ему, участников спецоперации, которые получили тяжелые ранения, обеспечат автомобилями с ручным управлением.

Речь идет об участниках специальной военной операции, которым из-за ранения сложно передвигаться самостоятельно и у которых нет возможности протезирования.

Новые правила учёта алиментов при назначении детского пособия

Утверждён новый порядок учета алиментов при назначении единого пособия. Изменения вступили в силу 1 июня.

Так, если алименты установлены судом или на основании судебного приказа, то будут учитываться доходы в размере, сведения о котором указаны в заявлении о назначении пособия, или в размере, представленном службой судебных приставов. Если родители договорились об алиментах, то учтут сумму, указанную в заявлении, но не менее минимальных гарантий, предусмотренных Семейным кодексом:

— 25% МРОТ на одного ребёнка (или 4 810 ₽);

— 33% МРОТ на двух детей (или 6 414 ₽);

— 50% МРОТ на трёх и более детей (или 9 621 ₽)

Новая форма справки о здоровье ребенка для детского лагеря

Со 2 июня начала действовать новая форма справки 079/у и порядок её заполнения. Изменения направлены на улучшение контроля за состоянием здоровья детей и обеспечение их безопасности во время пребывания в оздоровительных лагерях.

Теперь в справке врач должен перечислить не только инфекционные, но и неинфекционные заболевания, а также операции и травмы, которые перенёс ребенок. К сведениям также добавили информацию об аллергических заболеваниях и реакциях.

За плохое качество коммунальных услуг — высокие штрафы

С 9 июня за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения коммунальными услугами ресурсоснабжающие организации будут обязаны выплачивать штрафы до 100 тыс. рублей.

Это регламентировано изменениями в ФЗ «О внесении изменения в статью 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Ранее должностным лицам за такие нарушения грозил штраф в 500-1000 рублей, организациям — в 5-10 тыс. рублей. Теперь же должностным лицам, осуществляющим поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, будет грозить штраф в 5-10 тыс. рублей, организациям — в 30-50 тыс. рублей.

Пенсии детей-инвалидов защитят от списания

Социальные пенсии детей-инвалидов включили в перечень доходов, на которые судебный пристав-исполнитель не может наложить взыскание. Теперь пенсии детей-инвалидов, которые зачисляются на счета родителей, опекунов или попечителей будут защищены. Об этом говорят новые поправки в ФЗ «Об исполнительном производстве».

Под защиту также попадут социальные доплаты к пенсии и доплаты по случаю потери кормильца.

Фото: Пресс-служба Белгородской областной думы
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Штрафы#Алименты#Коммунальные услуги#Детский лагерь#Исполнительное производство#Белгород#Изменения в законодательстве
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