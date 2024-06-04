Какие изменения в российском законодательстве ждут россиян в июне-2024?

Так, если алименты установлены судом или на основании судебного приказа, то будут учитываться доходы в размере, сведения о котором указаны в заявлении о назначении пособия, или в размере, представленном службой судебных приставов. Если родители договорились об алиментах, то учтут сумму, указанную в заявлении, но не менее минимальных гарантий, предусмотренных Семейным кодексом: