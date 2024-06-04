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Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Дети

Иногда до полумиллиона: сколько нужно накопить на хороший детский лагерь?

4 июня 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Эксперты оценили среднюю стоимость путёвок в детские лагеря

За последние три года стоимость путёвок в детские лагеря на морском побережье увеличилась в полтора раза. Сейчас самая доступная путёвка обходится в 51 тысячу рублей, в то время как средняя цена достигла уровня 118 тысяч рублей за 21-дневную смену. Об этом сообщают «‎Новые известия».
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Дети

Позволить себе отправить детей в летние лагеря на морском побережье могут лишь 20% родителей в этом году. При этом самые доступные варианты отдыха обойдутся родителям в 51 тысячу рублей.

Верхняя граница цен на детский отдых не установлена. Для примера: неделя в конном лагере «Караван» в Московской области обойдётся родителям в 180 тысяч рублей, а полная смена может стоить почти полмиллиона.

Оплатить дневной лагерь в своём городе могут менее половины родителей — всего 41%. Отправить детей на отдых в летние лагеря, которые находятся на морском побережье, обойдётся родителям в значительную сумму. Всего лишь месяц назад стоимость путёвок в 25 самых востребованных лагерях Краснодарского края и Крыма была на 22% ниже. Однако высокий спрос привёл к росту цен на детский отдых, и теперь средняя стоимость 21-дневной смены составляет 118 тысяч рублей.

Но такие расценки включают в себя только стоимость непосредственного нахождения ребёнка в лагере. Родителям также придётся самостоятельно покупать билеты на проезд, что добавляет к стоимости путёвки ещё 17-22 тысячи рублей. В итоге, чтобы отправить одного ребёнка в летний лагерь, семье придётся потратить не менее 90 тысяч рублей.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Дети#Цены#Лагерь#Путевки
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