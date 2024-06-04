Иногда до полумиллиона: сколько нужно накопить на хороший детский лагерь?

Оплатить дневной лагерь в своём городе могут менее половины родителей — всего 41%. Отправить детей на отдых в летние лагеря, которые находятся на морском побережье, обойдётся родителям в значительную сумму. Всего лишь месяц назад стоимость путёвок в 25 самых востребованных лагерях Краснодарского края и Крыма была на 22% ниже. Однако высокий спрос привёл к росту цен на детский отдых, и теперь средняя стоимость 21-дневной смены составляет 118 тысяч рублей.