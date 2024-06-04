Иногда до полумиллиона: сколько нужно накопить на хороший детский лагерь?

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Позволить себе отправить детей в летние лагеря на морском побережье могут лишь 20% родителей в этом году. При этом самые доступные варианты отдыха обойдутся родителям в 51 тысячу рублей.
Верхняя граница цен на детский отдых не установлена. Для примера: неделя в конном лагере «Караван» в Московской области обойдётся родителям в 180 тысяч рублей, а полная смена может стоить почти полмиллиона.
Оплатить дневной лагерь в своём городе могут менее половины родителей — всего 41%. Отправить детей на отдых в летние лагеря, которые находятся на морском побережье, обойдётся родителям в значительную сумму. Всего лишь месяц назад стоимость путёвок в 25 самых востребованных лагерях Краснодарского края и Крыма была на 22% ниже. Однако высокий спрос привёл к росту цен на детский отдых, и теперь средняя стоимость 21-дневной смены составляет 118 тысяч рублей.
Но такие расценки включают в себя только стоимость непосредственного нахождения ребёнка в лагере. Родителям также придётся самостоятельно покупать билеты на проезд, что добавляет к стоимости путёвки ещё 17-22 тысячи рублей. В итоге, чтобы отправить одного ребёнка в летний лагерь, семье придётся потратить не менее 90 тысяч рублей.