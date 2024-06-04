Главный патологоанатом Белгородской области обновит своё рабочее кресло за 42 тысячи

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Белгородское патологоанатомическое бюро приобретает кресло руководителя за 42,2 тысячи рублей. Закупка появилась 31 мая 2024 года. До 10 июня 2024 года на поставку кресла принимают заявки.
Материал обивки кресла — натуральная кожа с компаньоном чёрного цвета. Максимальная статическая нагрузка — не менее 150 кг. Руководительское кресло должно обладать механизмом качания Multi Block и газопатроном не менее 3 класса.
Преимущественно корпус должен состоять из металла. Крестовина — металлическая с деревянными накладками цвета тёмный орех. Подлокотники тоже должны быть деревянные в цвете тёмный орех с кожаными накладками. Колёса у кресла не должны царапать паркет и ламинат.
За 42 тысячи рублей исполнитель не только должен приобрести кресло, но и установить его в кабинете главного патологоанатома. Врач готов подождать своё кресло в течении двух недель с даты заключения контракта.