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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Главный патологоанатом Белгородской области обновит своё рабочее кресло за 42 тысячи

Главный патологоанатом Белгородской области обновит своё рабочее кресло за 42 тысячи

4 июня 2024, 13:57
Фото: Изображение Midjourney
Контракт на поставку кресла руководителя от Белгородского патологоанатомического бюро появился на сайте госзакупок. На каком кресле будет теперь сидеть врач и как скоро — в материале Бел.Ру.

Белгородское патологоанатомическое бюро приобретает кресло руководителя за 42,2 тысячи рублей. Закупка появилась 31 мая 2024 года. До 10 июня 2024 года на поставку кресла принимают заявки.

Материал обивки кресла — натуральная кожа с компаньоном чёрного цвета. Максимальная статическая нагрузка — не менее 150 кг. Руководительское кресло должно обладать механизмом качания Multi Block и газопатроном не менее 3 класса.

Преимущественно корпус должен состоять из металла. Крестовина — металлическая с деревянными накладками цвета тёмный орех. Подлокотники тоже должны быть деревянные в цвете тёмный орех с кожаными накладками. Колёса у кресла не должны царапать паркет и ламинат.

За 42 тысячи рублей исполнитель не только должен приобрести кресло, но и установить его в кабинете главного патологоанатома. Врач готов подождать своё кресло в течении двух недель с даты заключения контракта.

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#Алёна Мальцева#Город#Белгородская область#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Закупка#Патологоанатомическое бюро#Кресло начальника
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