Добавьте это в окрошку — и вы удивитесь? Топ-8 необычных рецептов летнего блюда

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В данном варианте рецепта летнего блюда меняется только мясной состав: вместо курицы или варёной колбасы, которые хозяйки стандартно добавляют в окрошку, нужно добавить копчёную горбушу или судака. Взять нужно примерно 200 грамм рыбы.
Помимо всего прочего, заправлять блюдо советуют квасом и сметаной, а, чтобы подчеркнуть вкус, добавить сок из половинки лимона и чёрный и красный молотый перец.
Данный вариант блюда скорее похож на напиток, напоминающий по вкусу окрошку, и подойдёт для тех, кто ведёт правильный образ жизни.
Для такой окрошки нужно взять один свежий огурец, два варёных куриных яйца, греческий йогурт без добавок, пучок шпината, полстакана цельнозерновых овсяных хлопьев, перец чили и несколько кубиков льда.
Сначала необходимо мелко нарезать и промолоть в блендере огурец со шпинатом. Потом добавить к получившейся массе хлопья и варёные яйца и снова измельчить. Затем залить всё греческим йогуртом, добавить лёд и специи по вкусу. Перед подачей можно посыпать зеленью, а употреблять можно как ложкой, так и через трубочку.
Такая окрошка подойдёт тем, кто хочет опробовать новый её вариант: вместо мяса следует добавить солёные или маринованные грибы, что значительно сэкономит время. Кроме того, в грибную окрошку не советуют добавлять огурцы, яйца, картофель и редиску. Следует ограничиться только грибами, зеленью и хреном.
Любители грибной окрошки рекомендуют добавлять в неё 50 грамм хрена и заливать всё хлебным квасом с ложкой сметаны. Для усиления вкуса также предлагают есть такое летнее блюдо с чёрным хлебом и чесноком.
Особенность этой окрошки — в её густоте и отсутствии мяса. Так, в натуральный охлаждённый йогурт, не имеющий никаких дополнительных вкусов, следует мелко нарезать зелень, редиску и огурцы. Чтобы те дали сок, можно размять их ложкой в тарелке.
Заправить получившееся блюдо рекомендуется двумя ложками лимонного сока и минеральной водой, чтобы чуть разбавить густую массу.
Эта окрошка похожа на свекольник или холодник, но всё-таки немного отличается от «холодного борща».
Так, для окрошки следует взять одну крупную свёклу, два огурца, три редиски, 300 грамм ветчины и три варёных яйца. Красный овощ следует варить прямо в кожуре до готовности, после чего все продукты нужно охладить, нарезать и объединить в одной ёмкости. Полученную массу следует залить хлебным квасом и убрать в холодильник примерно на час.
Эта окрошка точно не оставит равнодушными любителей экспериментов или азиатской кухни. В неё следует добавлять привычные нам продукты, но мясо заменить на креветки или кальмар. Многие могут пойти дальше и добавить в блюдо фунчозу или морскую капусту.
Заправка же поменяется кардинально: следует разбавить десять граммов соевого соуса в пол литре холодной воды, добавить туда сахар, соль, лимонный сок и уксус. Чтобы добавить остроты подойдёт красный перец.
Первый вариант окрошки — на вине — готовить очень легко. Сначала следует натереть 200 грамм моркови на тёрке и перемешать с таким же количеством квашеной капусты. Затем добавить в основу сок лимона, литр белого сухого вина, 20 грамм сахара и соль. Сверху можно добавить нарезанный репчатый лук и немного сметаны.
Окрошка же на пиве подойдёт мужской половине населения, которая, помимо алкогольного напитка, любит и мясные продукты. В пол-литра пива следует нарезать 200 грамм колбасы или мяса, 40 грамм креветок, один огурец, редиску, яйца, картофель и зелень. Майонез можно добавлять по вкусу.
Для игры со вкусом и добавления в блюдо сладости, можно заменить пиво на сидр.
Можно заменить привычную заправку окрошки на 1,5 литра томатного сока.
Особенность данного варианта летнего блюда в том, что разбавлять томатный сок водой не требуется. После приготовления можно добавить в него ложку сметаны или натурального йогурта и получившееся блюдо готово к употреблению.