Добавьте это в окрошку — и вы удивитесь? Топ-8 необычных рецептов летнего блюда

Сначала необходимо мелко нарезать и промолоть в блендере огурец со шпинатом. Потом добавить к получившейся массе хлопья и варёные яйца и снова измельчить. Затем залить всё греческим йогуртом, добавить лёд и специи по вкусу. Перед подачей можно посыпать зеленью, а употреблять можно как ложкой, так и через трубочку.