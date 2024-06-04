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Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Демидов назвал сроки завершения рекультивации свалки в Белгороде

Демидов назвал сроки завершения рекультивации свалки в Белгороде

4 июня 2024, 15:12
Фото: 1MI
На прямом эфире главы городской администрации к мэру обратился белгородец с вопросом о ходе работ на белгородской свалке. Сейчас её готовят к озеленению. Работы завершат до ноября 2024 года.

Рекультивацию свалки в Белгороде закончат, как и планировали, в конце ноября 2024 года.

На сегодняшний день на свалке уже смонтированы системы очистки, сбора и отвода фильтрата. Появилось несколько резервуаров для ливнёвых стоков, пожарные резервуары и водопроводы, рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

На данном этапе площадку планируют накрыть плодородным слоем грунта и озеленить территорию. А также провести на участок электричество и установить систему дегазации.

Демидов рассказал, что проект такого масштаба в Белгороде реализуется впервые.

Напомним, что работы начались в мае 2023 года. Свалки в Белгороде и Грайвороне первыми попали в федеральную программу «Генеральная уборка» национального проекта «Экология».

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#Алёна Мальцева#Проект#Свалка#Экология#Электричество#Новости Белгорода#Касается каждого#Работы#Озеленение#Генеральная уборка#Белгород#Рекультивация
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