Демидов назвал сроки завершения рекультивации свалки в Белгороде

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Рекультивацию свалки в Белгороде закончат, как и планировали, в конце ноября 2024 года.
На сегодняшний день на свалке уже смонтированы системы очистки, сбора и отвода фильтрата. Появилось несколько резервуаров для ливнёвых стоков, пожарные резервуары и водопроводы, рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.
На данном этапе площадку планируют накрыть плодородным слоем грунта и озеленить территорию. А также провести на участок электричество и установить систему дегазации.
Демидов рассказал, что проект такого масштаба в Белгороде реализуется впервые.
Напомним, что работы начались в мае 2023 года. Свалки в Белгороде и Грайвороне первыми попали в федеральную программу «Генеральная уборка» национального проекта «Экология».